سلطنة عمان.. القبض على شخص هدد أخته بالقتل

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة مسندم في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص بعد تهديده أخته بالقتل، وفق ما ذكرته شرطة عمان السلطانية.

وقالت شرطة عمان السلطانية، في بيان لها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إنها ألقت القبض على شخص بتهمة تهديد أخته بالقتل، إضافة إلى مخالفته قانوني المرور ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى أن القضية قيد الإجراءات.

وأوضحت الشرطة في البيان: ”قيادة شرطة محافظة مسندم تُلقي القبض على (شخص بتهمة تهديد أخته بالقتل، ومخالفة قانوني المرور ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقضية قيد الإجراءات“.

قيادة شرطة محافظة مسندم تُلقي القبض على شخص بتهمة تهديد أخته بالقتل، ومخالفة قانوني المرور ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقضية قيد الإجراءات.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 23, 2021

ولم تكشف الشرطة عن ملابسات القضية، وتفاصيل الاتهامات المتعلقة بقانوني المرور ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وسبق أن نشر الادعاء العام العقوبات المقررة في حال استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، مبينا أن الجريمة تصل إلى 3 سنوات سجن وغرامة 3 آلاف ريال عماني (ما يعادل 1154 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور مخلة بالشرف أو الاعتبار، لتصل إلى السجن مدة 10 سنوات والغرامة 10 آلاف ريال عماني (3864 دولارا).

كما تسري أحكام القانون العماني على جرائم تقنية المعلومات إذا ارتكبت كليا أو جزئيا خارج السلطنة متى أضرت بإحدى مصالحها، أو إذا تحققت النتيجة الإجرامية في إقليمها، أو كان يراد لها أن تتحقق فيه ولم تتحقق.