الداخلية البحرينية تعلق على "مشاجرة الحجيات" (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ عن اتخاذها الإجراءات القانونية ضد المتورطين في مشاجرة منطقة الحجيات.

وأكدت في بيان لها أن ”الشجار اندلع بين المتورطين بسبب خلافات شخصية، وأسفر عن تعرض بعضهم لإصابات بسيطة“، مبينة أنه ”ستتم إحالة القضية إلى النيابة العامة“.

وذكرت ”الداخلية“ في البيان: ”تعقيباً على مقطع مصور.. شرطة الجنوبية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الأشخاص إثر تورطهم في مشاجرة بأحد الأحياء في منطقة الحجيات بسبب خلافات شخصية، أسفر عنها تعرض بعضهم لإصابات بسيطة، وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة“.

تعقيباً على مقطع مصور.. شرطة الجنوبية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الأشخاص إثر تورطهم في مشاجرة بأحد الأحياء في منطقة الحجيات بسبب خلافات شخصية، أسفر عنها تعرض بعضهم لإصابات بسيطة، وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) February 23, 2021

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو لشجار بين مجموعة من الشبان، كانوا يحملون أدوات للقتال كالعصي، في منطقة الحجيات.

وأظهرت المقاطع عددا من الشبان، ومركبة كانت متوقفة طوال فترة الشجار، حيث تبادل أطراف المشاجرة الضرب فيما بينهم، بينما حاول قائد المركبة دهس عدد منهم، فيما كانت سيدة تقف أثناء ذلك، ويبدو أنها برفقة عدد من الشبان، حيث ظهرت في نهاية أحد المقاطع وهي تركب في المركبة إلى جانب عدد منهم.

وقال أحد رواد موقع ”تويتر“ إن ”المشاجرة وقعت بين أشخاص غير معروفين وتخللها عراك بالأيدي واستخدام أدوات أخرى، فيما من المرجح أن يكون المتورطون من أصول سورية“، مضيفا أن المشاجرة وقعت، وفق تسجيل المقطع المتداول، في 17 فبراير/شباط من هذا الشهر.