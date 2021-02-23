أمريكا تعتقل زوجة امبراطور المخدرات المكسيكي "إل تشابو"

قالت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات ألقت القبض على زوجة امبراطور المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان، الشهير باسم ”إل تشابو“، الزعيم السابق لعصابة سينالوا، بسبب تورطها المزعوم في تهريب المخدرات دوليا.

وتم القبض على إيما كورونيل إيسبورو (31 عاما) في مطار دالاس الدولي في شمال فيرجينيا، ومن المتوقع أن تمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن يوم الثلاثاء.

وقد كانت كورونيل تحضر بانتظام جلسات محاكمة زوجها قبل عامين.

ولم يتسن التعرف على محامي كورونيل إيسبورو، ولم يتضح سبب وجودها في منطقة واشنطن.

وتحمل كورونيل الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية.

وجاء اعتقال كورونيل بعد عامين من محاكمة جوزمان (63 عاما) في بروكلين، حيث أدين بتهريب أطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة، عندما كان زعيما لعصابة سينالوا.

وكانت السلطات المكسيكية قد سلمت ”إل تشابو“ إلى الولايات المتحدة، في كانون الثاني/ يناير 2017.

وفي فبراير 2019، أدان المحلفون في محكمة بروكلين الفدرالية ”إل تشابو“، بالتهم العشر الموجهة إليه، وأبرزها تزعم كارتل سينالوا النافذ المسؤول عن تصدير مئات الأطنان من الكوكايين وأنواع أخرى من المخدرات إلى الولايات المتحدة بين 1989 و2014.

وخلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أشهر، استمع المحققون الأمريكيون إلى إفادات 56 شاهدا مستعرضين عددا كبيرا من الأدلة التي تدين المتهم، بينها مكالمات هاتفية بينه وبين مساعديه، ومحادثات رصدها مخبرون سرا.

وحرص القضاء الأمريكي على إظهار أساليب عمل عصابات المخدرات الأمريكية اللاتينية التي تغرق الولايات المتحدة بالممنوعات منذ ثمانينيات القرن الماضي.