بعد إدانته بقتل 4 أشخاص.. القضاء المصري يحيل أوراق "سفاح الجيزة" إلى المفتي

أحالت محكمة الجنايات في مصر اليوم الإثنين، أوراق قذافي فراج المعروف بـ“سفاح الجيزة“، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وجاء قرار المحكمة لاتهام قذافي بقتل الطالبة بكلية الحقوق نادين، شقيقة إحدى زوجاته، عمدا مع سبق الإصرار، وتم تحديد جلسة 27 مارس/ آذار للنطق بالحكم.

ورفضت المحكمة أحراز القضية، التي جاء فيها فيديو مسجل لاعترافه بجرائم القتل، وأنه كان على علاقة غير شرعية مع شقيقة زوجته، بينما انهارت والدتها رافضة هذا الكلام قائلة ”كداب ومفتري“، إضافة إلى مقاطع فيديو، يظهر فيها المتهم أثناء تجوله في أحد الشوارع، وهو يحمل في يده حقيبة، وبعض الفيديوهات التي يظهر خلالها أثناء ارتدائه النقاب.

كما ظهر من خلال أحد مقاطع الفيديو رجال يقومون بأعمال حفر داخل إحدى غرف منزل قذافي ويستخرجون بقايا عظام بشرية وجمجمة.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا في دوائر الهرم وبولاق الدكرور في القاهرة والمنتزه في الإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نسب إليه من قتله عمدا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت النيابة العامة إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربع من شهادة 17 شاهدا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.