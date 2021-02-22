شاب مصري يقتل والدته بسبب "كوب شاي"

أقدم شاب مصري على قتل والدته العجوز ضربا على رأسها بالعصا حتى فارقت الحياة، في إحدى قرى محافظة قنا بصعيد مصر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بمصرع ربة منزل إثر تلقيها ضربات على الرأس، ونقلت جثتها إلى المشرحة للعرض على الطب الشرعي.

وكشفت التحقيقات أن السيدة تدعى رقية. ف.م ( 75 سنة)، مقيمة بقرية نجع خضر بنجع حمادي شمالي محافظة قنا، ولقيت مصرعها نتيجة تلقيها ضربات على الرأس.

وتبين أن مرتكب الواقعة نجلها، وهو دائم التعدي عليها بالضرب وتوجيه شتائم وكلمات غير لائقة لها.

واعترف المتهم أنه في يوم الواقعة طلب من والدته أن تقوم بعمل كوب من الشاي فرفضت، قائلًا: ”طلبت منها تعمل كوباية شاي مرضيتش، وكل ما أقولها اعملي لي حاجة بتقولي لا، فقتلتها“.