إلغاء عضوية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام لإدانته بحكم قضائي في الكويت

ألغى البرلمان البنغالي عضوية النائب محمد شهيد إسلام الملقب بـ ”بابول“، المحتجز في الكويت منذ أشهر، على خلفية إصدار حكم قضائي ضده ومتهمين آخرين بينهم كويتيون قبل أسابيع.

ووفقا لتقرير إخباري بنغالي نقلته صحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد صدر قرار من البرلمان البنغالي بإلغاء عضوية النائب المذكور، بسبب إدانته بغسيل أموال والاتجار بالبشر، وإعلان شغور مقعده اعتبارا من يوم إصدار الحكم.

ويأتي إلغاء العضوية تماشيا مع المادة 66 من الدستور البنغالي التي تنص على عدم أهليته للانتخاب كعضو في البرلمان، أو لكونه عضوا في البرلمان، بعد إدانته بارتكاب جريمة ”مخلة بالشرف“ وحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عامين.

وقضت محكمة الجنايات الكويتية في نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بالسجن 4 أعوام مع الشغل والنفاذ، بحق كل من النائب البنغالي، والوكيل بوزارة الداخلية الشيخ مازن الجراح، والمدير في الهيئة العامة للقوى العاملة حسن الخضر، والمرشح السابق في الدائرة الرابعة نواف المطيري.

كما أمرت المحكمة بتغريم كل من النائب البنغالي والجراح والمطيري بمبلغ مالي بلغت قيمته مليونا و970 ألف دينار لكل منهم، بينما غرمت الخضر 180 ألف دينار، فيما برأت النائب سعدون حماد والنائب السابق صلاح خورشيد مما أسند إليهما.

ويتعلق الحكم الذي صدر ضد المتهمين بقضية واحدة، وهي تهمة الرشوة والاتجار بالبشر، بينما لا تزال تهمة غسيل الأموال قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

وبدأت قضية النائب البنغالي منذ حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي في عدة تهم، منها: تجارة الإقامات، والمتاجرة بالبشر، وغسيل الأموال، لتتفرع القضية وتشمل متهمين كويتيين ووافدين وردت أسماؤهم في التحقيق، وتم ضبطهم بتهمة تلقي رشاوى من النائب شهيد إسلام لتمرير معاملات مخالفة للقانون لمصلحة شركة يملكها.