السعودية.. إحالة 5 أشخاص للنيابة العامة بتهمة التلاعب في تداولات "السوق المالية"

أحالت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية 5 أشخاص مشتبه بهم إلى النيابة العامة، اليوم الإثنين؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق.

ووفق صحيفة ”الاقتصادية“ المحلية، فقد عمد المشتبه بهم إلى القيام بإدخال أوامر شراء أو بيع بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، والتداول (شراء) على أسهم عدد من الشركات المدرجة.

وأوضحت الصحيفة أن المشتبه بهم عمدوا إلى ”الترويج لآراء على موقع ”تويتر“ من خلال حساب يحمل اسم ”أبو خالد أحمد“، ومنتدى ”هوامير البورصة السعودية“ من خلال اسم ”بايسون الأسهم“؛ بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، ثم قيامهم بالتداول (بيعا) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها.

وشملت حالات الاشتباه قيامهم بالتأثير على أسعار أسهم (37) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الفترة من مطلع يناير/كانون الثاني 2020 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020، بحسب الصحيفة.

وشددت هيئة السوق المالية على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية اللازمة وفق الأنظمة واللوائح؛ لتعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها من الخداع والتضليل.

يذكر أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.

ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة، بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.