قرابة مليون دولار.. كويتيون وكويتيات تحصلوا على رواتب "عمالة" بالاحتيال

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على مجموعة من المواطنين والمواطنات، بعد حصولهم على رواتب دعم عمالة، بصورة غير قانونية.

ووفق صحيفة ”القبس“ المحلية، فإن المتهمين حصلوا على رواتب دعم عمالة، بعد أن قاموا بتقييد وجود عمالة بشكل صوري في إحدى شركات المقاولات، دون أن يباشروا أعمالهم هناك.

وقال مصدر أمني، إن المتهمين حصلوا على عدد من الرواتب، خلال فترة قيدهم بالشركة، قدرها 5000 دينار (16,500 دولار)، ووصلت حتى 50 ألف دينار (165 ألف دولار)، فيما بلغت مجموع الرواتب 250 ألف دينار (825 ألف دولار).

وأضاف المصدر أنه تم القبض على صاحب الشركة، وحبس جميع المتهمين احتياطيا، فيما تم إخلاء سبيل كل من أعاد للهيئة العامة للقوى العاملة كل الرواتب التي تقاضاها.

يذكر أن الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت (نزاهة) بالإنابة الدكتور محمد عبد الرحمن، كان قد أعلن قبل نحو 10 أيام عن صرف مبلغ مالي مقطوع للمبلغين عن جرائم الفساد والاعتداء على المال العام في حال حصول الهيئة على حكم نهائي في البلاغ المقدَم.

وقال الأمين العام الدكتور محمد عبدالرحمن في لقاء مع تلفزيون دولة الكويت، آنذاك ”إنه تم إقرار آلية صرف مبلغ مالي للمبلغ عن قضايا الفساد في حال حصول الهيئة على حكم نهائي في البلاغ الذي قدمه، وسيكون مبلغ مقطوع أو نسبة من المبلغ الذي تم الإبلاغ عنه، فضلا عن التكريم المعنوي“.