"مفحط" سعودي قاد عكس السير وحاول دهس رجل أمن (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يمارس التفحيط والقيادة عكس حركة السير.

ووثق حساب ”سناب الداخلية“ الواقعة، إذ أكد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس أن ”الجهات الأمنية تمكنت من القبض على قائد مركبة، وتبين أنه مواطن ثلاثيني“.

🎥جريمة متداولة

🔸مفحط يقوم بعكس السير ومحاولة دهس رجل أمن اثناء عملية استيقافه في #الرياض.

🚨تم القبض pic.twitter.com/KcSRQ6daKx — عبدالله البرقاوي (@albargawy) February 21, 2021

وأضاف أنّ ”المواطن كان يمارس التفحيط والقيادة عكس حركة السير في أحد الشوارع غرب الرياض والقيادة بشكل متهور؛ ما دفع رجل أمن لمحاولة استيقافه، لكنه تعرض لمحاولة دهس من قبل المتهم“.

وجاء في البيان، الذي أصدرته وزارة الداخلية عبر حسابها في ”سناب الداخلية“ على لسان المتحدث الإعلامي: ”تمكنت الجهات الأمنية لشرطة منطقة الرياض من القبض على قائد مركبة وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، لهروبه من رجل أمن، أثناء محاولة استيقافه، ومحاولة دهسه، إثر ممارسته التفحيط، وعكسه حركة السير، في أحد الشوارع غرب مدينة الرياض، معرضا حياته وحياة الآخرين إلى الخطر، وجرى إيقافه، واتخذ بحقه الإجراءات القانونية، وإحالته إلى النيابة العامة“.

وتفرض السعودية عقوبات مشددة على ممارس التفحيط، حيث يعاقب عليها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوما، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال (ما يعادل 5,333 دولارا)، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.

وفي المرة الثانية، يتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال (ما يعادل 10,666 دولارا)، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، بينما يتم حجز المركبة في المرة الثالثة، وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال (16 ألف دولار)، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.