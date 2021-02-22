أوروبي في دبي يتخفى بـ"عباءة ونقاب" لسرقة خزنة

ألقت الأجهزة الأمنية في دبي القبض على سارق من جنسية أوروبية بعد تخفيه في ”عباءة ونقاب“ لتنفيذ جريمته.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فإن السارق قام بسرقة خزنة، حيث تم كشفه بعد العثور في ملابسه على شذرات صغيرة من النحاس، والتي تطايرت من الخزنة، بعد أن فتحها عنوة، أثناء تسلله بعباءة ونقاب لإخفاء هويته.

وفي التفاصيل، فقد ورد بلاغ بوقوع جريمة سرقة في إحدى الفلل، وبعد وصول رجال الأمن، قام الجاني بمحاولة كسر الخزنة بالطرق عليها بآلة حادة ونشرها بمنشار صغير، ما تسبب بتطاير شذرات من النحاس على ملابسه، وبعد جلب الشرطة لمجموعة من المشتبه بهم، عثر في منزل أحدهم على عباءة سوداء ونقاب استخدمها الجاني في التخفي، وبفحص الملابس عثر على الشذرات النحاسية ذاتها، التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة، وهو ما كشف الجاني، الذي أقر بما نسب إليه بعد مواجهته بالأدلة.