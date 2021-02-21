شتيمة السيناريست تامر حبيب للإعلامي أحمد موسى تكلفه 300 ألف جنيه

ألزمت محكمة مصرية، يوم الأحد، السيناريست تامر حبيب، بدفع تعويض قدره 300 ألف جنيه لصالح الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج ”على مسؤوليتي“.

جاء قرار المحكمة بعد ”ثبوت ارتكاب حبيب لجريمة السب على صفحته بموقع فيسبوك عام 2017“.

وكان المحامي المصري عمر الأصمعي، تقدم ببلاغ عن أحمد موسى، ضد تامر حبيب، وطالب بمعاقبة الأخير، على جريمته بسب موكله.

وخلصت المحكمة إلى أن ”المدعي أصيب بضرر أدبي جراء ما نشره المتهم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وارتكب الجريمة والتي أثبتها الحكم الجنائي الصادر في الدعوى“.

بدوره، قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم صرف مبلغ التعويض بالكامل لعلاج غير القادرين في قرية ”شطورة“، مسقط رأسه بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.