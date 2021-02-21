الأردن.. السجن عاما لشخص زعم أنه "نبي الله"

قضت محكمة أردنية، بحبس شخص مدة عام، بعد زعمه أنه نبي الله وأنه المهدي المنتظر.

وذكرت صحيفة ”الغد“ المحلية، الأحد، أن محكمة صلح جزاء عمان، قضت مؤخرا بحبس المتهم مدة عام بعد أن زعم أنه “المهدي المنتظر” وأنه “نبي الله”، أثناء وجوده في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، التابعة للحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة ”قابل للاستئناف“.

وجاء في قرار المحكمة أنه ثبت لها أنه ”وأثناء وجود المشتكى عليه في دائرة ضريبة الدخل، الكائنة في جبل عمان، قام بالتحدث عن نفسه أنه المهدي المنتظر وأنه رسول مرسل من الله.

وأضاف القرار أنه بناء على ذلك تم ”ضبط المشتكى عليه وجرى اصطحابه إلى مفرزة الأمن الوقائي وسط البلد وأثناء التحقيق معه ادعى أنه نبي الله تعالى المرسل“.

وأدانت المحكمة المتهم بخمس تهم هي ”إطالة اللسان على أرباب الشرائع، وإطالة اللسان على الملك، وإثارة النعرات الطائفية، وإهانة الشعور الديني، إضافة إلى جرم التصرف في محل عمومي يحدث إخلالا بالطمأنينة“.

وفي عام 2018، حدثت قصة مشابهة في الأردن، حين قضت محكمة أمن الدولة، بالسجن 10 أعوام مع الأشغال الشاقة لمتهم يروج لطائفة يتزعمها شخص من جنسية عربية يزعم أنه المهدي المنتظر، وقام بتعيين وزير له في الأردن.

ودانت المحكمة ذلك الرجل بتهم ”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث فتنة والإخلال بالنظام، بالإضافة إلى تهمة مغادرة الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة“.