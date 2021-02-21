مصري ينتحر بـ "الحبة القاتلة" ويترك رسالة مؤثرة لأسرته

أقدم مواطن مصري على الانتحار بتناول حبوب حفظ الغلال، التي تعرف باسم ”الحبة القاتلة“، إثرَ خلافات حادة بينه وبين أبنائه.

وترك المواطن المصري رسالة مؤثرة لأسرته بجوار فراشه، بعدما فارق الحياة منتحرا، بعد مروره بحالة نفسية سيئة وخسارة كل أمواله.

وجاء في الرسالة: ”أنا آسف يا أولادي، أعلم أنكم ترون الآن أني غير جدير بلقب الأب، يعلم الله أن هذا القرار لم أتخذه إلا بعد فقدان الصبر والأمل، ضاقت بي الحياة ولم أتحمل تلك النظرة في أعينكم“.

ووصل ”حسن . ع. ص“ إلى مستشفى أبوحمص، جثة هامدة إثر تعرضه لتسمم فسفوري وهبوط حاد في الدورة الدموية.

وبسؤال ذويه أفادوا بتناوله حبوب حفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة، بعد أن باع منزله في القرية التي يعيش بها، لإقامة مشروع تجاري، ولكنه تعرض لعملية نصب وخسر ثروته وجميع ممتلكاته.