استبعاد دافع "الإرهاب" في قتل مسؤول داخل مركز لجوء فرنسي من قبل سوداني

استبعدت النيابة العامة في فرنسا وجود ”أي نية إرهابية“ لدى القاتل المفترض لمسؤول في مركز لاستقبال اللاجئين في بو، يوم أمس الجمعة، يواجه احتمال ترحيله قريبًا، مشيرة إلى أنه كانت لديه ”مآخذ“ على إدارة المركز.

ومُدد حبس السوداني، صباح اليوم السبت، على أن يمثل، يوم غدٍ الأحد، أمام قاضي التحقيق“لتوجيه الاتهام إليه وحبسه احتياطًا“ بتهمة القتل، على ما أوضحته المدعية العامة في بو ”سيسيل جينساك“، خلال مؤتمر صحفي.

وقالت جينساك إن المعتدي“لم يكن مدرجًا على لائحة التطرف، وتستبعد المعلومات التي جُمعت أي نية إرهابية“، مؤكدة بذلك المعلومات الأولية التي ذكرها مصدر في الشرطة، يوم أمس الجمعة.

ولم يعد اللاجئ السوداني المقيم في فرنسا منذُ العام 2015، يتمتع بإقامة منذُ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2020.

وأضافت المدعية العامة أنه أقرَّ بالوقائع، وأوضح للمحققين أن“لديه مآخذ“ على كيفية إدارة مركز الاستقبال في بو، معتبرة“أنه لم يتم التعامل مع وضعه بشكل مناسب“.

وأشارت جينساك إلى أن المتهم جاء“للحصول على وثيقة من المركز، أي من الضحية، للسماح له بالبقاء على الأراضي“ الفرنسية وتجنيبه العودة إلى السودان.

وكان قد حضر إلى المركز ”3 مرات خلال الأسبوع الحالي“، وسبق أن استفاد من خدمات المركز في السابق.

ويوم أمس الجمعة، عند الساعة 10,30، جاء من جديد إلى المركز، حيثُ يشتبه بأنه وجّه طعنات عدة إلى مدير قسم في المركز قبل أن يسيطر عليه الموظفون ويتم توقيفه دون مقاومة.

ويبلغ الضحية 46 عامًا، وهو أب لطفلين، وأخصائي بالشأن الاجتماعي، وكان يرأس قسم ”اللجوء“ في المركز منذ 6 أعوام، وتوفي متأثرًا بجراحه بعد حوالي ساعة من طعنه.

ووجهت بعد الاعتداء في ”بو“ دعوات من اليمين المتطرف من أجل ”وقف الهجرة“ أو تنفيذ ”العقوبة المزدوجة“ من خلال الطرد الفوري لأي أجنبي تتم إدانته.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، الذي ذهب إلى بو، الجمعة، بعد الحادثة:“ينبغي عدم خلط الأوراق.. من الطبيعي أن تطبق الجمهورية القواعد، ومن الطبيعي كذلك أن تكون الجمهورية وفيّة لرسالة فرنسا باستقبال اللاجئين“.