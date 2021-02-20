بعد تقديم الملك محمد السادس بطريقة "ساخرة".. مغربي يقاضي الإعلامي الجزائري بلال كباش

تقدم مواطن مغربي يدعى محمد العزيزي، مقيم بولاية ”عين الدفلى“ الجزائرية، بدعوى ضد الإعلامي الجزائري بلال كباش، مقدم البرنامج التلفزيوني الذي أثار غضب المغاربة بسبب سخريته من الملك محمد السادس.

وطالب العزيزي وكيل الجمهورية بالتحقيق مع المعني بالأمر بخصوص الواقعة، بحسب الوثيقة التي نشر موقع ”زنقة 20“ المغربي نسخة منها.

وأوضح أن سبب الدعوى ”نظرًا لما سببه لنا من ضرر نفسي، وإهانة لنا كجالية مغربية مقيمة في الجزائر، مقدم برنامج ”ويكند ستوري“ بلال كباش، يوم 12 شباط/ فبراير 2021 على قناة الشروق الإخبارية“.

وأشار إلى أن كباش“أظهر عاهل البلاد محمد السادس في صورة دمية كارتونية لا تليق حتى بعامة الناس، وقام بالتشهير والاستهزاء به وبالمغاربة قاطبة داخل المغرب وخارجه .“

واستند المدعي في مبادرته إلى القانون الجزائري الذي يعاقب بغرامة تصل حتى 100 ألف دينار جزائري (أكثر من 650 دولارًا) ”كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، رؤساء الدول الأجنبية، وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية“.

وكان البرنامج المذكور أعلاه قد أثار غضبًا عارمًا في المغرب بسبب ما اعتُبر ”إهانة لعاهل البلاد“، وأدانته عدة شخصيات عامة، وأحزاب، ومنظمات حقوقية، ونقابات مهنية، وغيرها.

وبمجرد تداول الحلقة على المنصات الاجتماعية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، دعوات لقطع العلاقات مع الجارة الشرقية الجزائر، واستدعاء السفير المغربي بها.

واعتبر المغاربة أن القناة الجزائرية ”تعمّدت الإساءة لشخص ملك المغرب بصورة لا تليق بالاحترام الواجب لرئيس دولة، وشعب كبير“.