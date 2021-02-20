السعودية.. الكشف عن حقيقة مقتل فتاة في ظروف غامضة

نفت مصادر صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول مقتل فتاة تدعى ”رفعة“ في السعودية، بظروف غامضة.

وذكرت المصادر لموقع ”سبق“ السعودي، أن التحقيقات كشفت عن نقل الفتاة عنوة، من قبل 4 من أقاربها، من شقة في جدة إلى نجران، وتم القبض عليهم، كما تم التحقق من سلامة الفتاة، بعد أن اتضح وجودها في منزل والدها، وسُلمت لدار الحماية الاجتماعية.