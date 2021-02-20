مصر تفصل 9 عاملين بالتربية والتعليم لتعاطيهم المخدرات أثناء العمل‎

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بفصل 9 عاملين بالتربية والتعليم بتهمة تعاطي مواد مخدرة متمثلة في مادة ”الحشيش والترامادول“، أثناء عملهم في إحدى مدارس الشرابية بالقاهرة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2017 أثناء إجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات بإدارة الشرابية التعليمية، فجاءت العينات إيجابية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعت المحكمة في حيثيات قرارها المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجهاز الإداري للدولة بأن يبادروا لعلاج ظاهرة إدمان المخدرات واستئصالها.

وطالبت المحكمة مجلس النواب بسن سلطة التشريع، وإصدار قانون يلزم الجهاز الإداري للدولة بمصالحه العامة ووحداته المحلية وهيئاته العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات لكل العاملين بهذه الجهات.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة لإجراء تحاليل لكل العاملين بمرافق الدولة، على أن يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت تعاطيه المخدرات.

وتصل نسبة تعاطي المخدرات في مصر نحو 10% من تعداد السكان، الذي يتخطى 100 مليون نسمة، وفقا لتصريحات سابقة لعمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال جلسة في مجلس النواب.