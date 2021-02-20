منوعات

"أحرجني أمام الناس".. مصري يقتل مسؤ...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

"أحرجني أمام الناس".. مصري يقتل مسؤولا حكوميا أثناء خروجه من المسجد

أقدم شاب مصري على قتل مسؤول حكومي، يعمل مديرا عاما بهندسة الطرق، بطريقة بشعة بالتعدي عليه بعصا خشبية "شومة" وحجر، بدعوى أنه "أهانه" أمام الناس في محافظة

+A -A
المصدر: حبيبة عبدالله-إرم نيوز

أقدم شاب مصري على قتل مسؤول حكومي، يعمل مديرا عاما بهندسة الطرق، بطريقة بشعة بالتعدي عليه بعصا خشبية ”شومة“ وحجر، بدعوى أنه ”أهانه“ أمام الناس في محافظة الشرقية.

وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول ”محمد محمد محمود عيسى“، 59 عاما، مصابا بكسر في الجمجمة وغياب عن الوعي.

وكشفت التحقيقات قيام محمد ك ح ق،  25 عاما، بالتعدي بالضرب على المجني عليه أثناء خروجه من المسجد بعد تأدية صلاة العشاء.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تعدى على المجني عليه بعصا خشبية وحجر بزعم أنه يتعمد إحراجه وإهانته أمام الناس، ثم قام بادعاء الجنون للهروب من المسؤولية.

وبعد القبض عليه اعترف المتهم بما جاء في التحقيقات، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play