مصر.. القبض على طبيب هارب جمع 25 مليون دولار من مواطنين بحجة استثمارها

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على طبيب قام بجمع مبلغ 400 مليون جنيه (ما يعادل 25 مليون دولار) من أهالي قريته بحجة تشغيلها وزيادة أرباحها، وفر هاربًا من محافظة الغربية.

البداية كانت مع وصول بلاغ لقسم شرطة الغربية يفيد بقيام رجل ”مستريح“، من مستثمري الأموال المزيفين، يعمل لديه 15 مندوبًا، بجمع الأموال من قريته والقرى المجاورة.

وتعهد المتهم لأصحاب الأموال بتشغيل أموالهم وإعادة الفوائد لهم في مواعيد محددة، لكنه سرعان ما غاب عن الأنظار، وفر هاربًا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ”طبيب“ وله سوابق جنائية، حيث قام بإنشاء مركز للجراحات والمناظير بالغربية منذ حوالي 4 سنوات وجمع مبالغ مالية من أهالي قريته لتوظيفها في المركز، لكنه نصب عليهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء الطبيب الهارب، حيث ألقي القبض عليه من قبل دائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية.

والـ“مستريح“، هو مصطلح مصري يطلق على اللصوص الذين يستولون بالخداع على أموال ضخمة من المواطنين.

ويعود أول استخدام للمفردة إلى عام 2015، نسبة لـ“أحمد المستريح“، الذي نصب على المواطنين بملاييين الجنيهات، ومنذ ذلك الحين تطلق وسائل الإعلام المصرية هذا اللقب على النصباب الذي يستولي على أموال الناس دون وجه حق.