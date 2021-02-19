تامر أمين يعتذر لأهالي الصعيد: "جزمتكم على راسي"

قدم الإعلامي المصري تامر أمين، الجمعة، اعتذارا لأهالي صعيد مصر، بعدما تسببت تصريحات سابقة له اعتبرت مسيئة في موجة غضب كبيرة.

ونشر تامر أمين مقطع فيديو عبر حسابه على موقع ”فيسبوك“، قائلا: ”أنا حابب أولا وقبل أي كلام في التفاصيل أتقدم باعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لأهالي الصعيد ومصر الناس اللي زعلانة مني.. أنا لا هكابر ولا هقاوح طالما في ناس زعلانة مني لازم أعتذر ونيتي خير ويعلمها ربنا وكان هدفي المصلحة العامة“.

وتابع: ”أنا أكتر حاجة بتضايقني لما واحد بس صعيدي يزعل مني أنا من أكتر المؤمنين بالصعيد وعزة نفس وكرامة الصعيد.. وصعيد مصر هو أصل مصر اللي طلعلنا عظماء مصر وأدباء ومفكرين.. مقصدش الإهانة أبدا دي آخر حاجة ممكن أفكر فيها وآخر حاجة أكون حاببها أن حد صعيدي يكون زعلان مني“.

وأردف: ”أنا بقول لكل صعيدي وصعيدية اللي زعلانين مني جزمتكم على راسي من فوق وأنا ابنكم وابن ريف مصر ونسايبي أصلا من الصعيد مرات أخويا من الصعيد وبتشرف بيها وبتشرف بالنسب دا.. فارجوكم متزعلوش مني ولو واحد بس زعلان مني انا بعتذرله اعتذار صريح وسينشر بكل حتة وارجوكم متزعلوش مني وأنا اخوكم وانتم أهل الصفح والكرم“.

تصريحات مسيئة

وكان تامر أمين قد أثار موجة غضب عارمة لدى أهل الصعيد بعد تصريحات متلفزة قال فيها: ”هناك نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبنات، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم.. وحين يبلغ الولد سن 6 أو 7، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفه ما ويطلع عليه لقب الواد بليه.. والأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يديهم في حجر أبوه“.

وتابع: ”لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟ .. بالقطع لا.. في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات“.

= #تامر_أمين في الريف و الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدمات!

ــ "هما دول بقي اصحاب الفضل عليك" pic.twitter.com/ODALQ3rejm — رياض باشا المنفلوطي🦅 (@RiadManfalouti) February 18, 2021

وإثر تلك التصريحات قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر وقف برنامج تامر أمين.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان: ”قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقف برنامج الإعلامي تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم“.

وتابع البيان أن المجلس يؤكد ضرورة الالتزام بمدونات النشر التي تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، مشددا في بيانه على الاحترام الكامل لأهالي الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.