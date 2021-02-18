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الإمارات.. شرطة أم القيوين تنفي صحة...
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الإمارات.. شرطة أم القيوين تنفي صحة مقطع فيديو متداول لجريمة قتل في الإمارة

نفت القيادة العامة لشرطة أم القيوين بدولة الإمارات، اليوم الخميس، صحة مقطع فيديو تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول ارتكاب جريمة قتل في الإمارة.

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المصدر: فريق التحرير

نفت القيادة العامة لشرطة أم القيوين بدولة الإمارات، اليوم الخميس، صحة مقطع فيديو تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول ارتكاب جريمة قتل في الإمارة.

وأوضح اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، أن المقطع المصور للجريمة تم تصويره خارج دولة الإمارات، وليس كما يبين أنه صور في إمارة أم القيوين.

وأهاب قائد عام شرطة أم القيوين بالجمهور عدم تداول مثل هذه المقاطع التي تمس أمن واستقرار المجتمع.

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وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة كافة حيال من يتأكد قيامهم بـ ”فبركة الفيديو“، حسب نص المادة القانونية رقم /21/ من القانون رقم /5/ لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد أن أجهزة الشرطة في الدولة لديها من القدرات ما يمكنها من الوصول إلى مصدري مثل هذه المقاطع والصور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من التقطها أو فبركها.

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الإمارات.. شرطة أم القيوين تنفي صحة...
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انتحار مصري متهم باغتصاب ابنته في المحكمة

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المصدر: محمد عبدالله - إرم نيوز

أقدم مصري متهم باغتصاب ابنته على الانتحار ققزًا من الطابق الخامس بمحكمة الخانكة أثناء عرضه على النيابة للتحقيق معه في الواقعة بمحافظة القليوبية.

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