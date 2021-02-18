الكويت.. الحكم بالإعدام شنقًا لتاجر مخدرات هندي عرف بـ"المجرم الخفي"

قضت محكمة الجنايات الكبرى في الكويت، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا، لتاجر مخدرات من الجنسية الهندية وصف بأنه خطير، وعُرف بـ“المجرم الخفي“.

وتشير أوراق القضية، وفق ما نقلته صحيفة ”القبس“ الكويتية، إلى أن المتهم كان يقوم بإرسال ”الموقع“ لمن يطلب منه المخدرات بالكمية المتفق عليها، حيث يغلفها بأكياس ”نايلون“ ويرميها في أماكن مختلفة، ويرسل ”الموقع“ إلى الزبون عن طريق الـ“واتس آب“، ويتم الدفع عبر رابط بنكي، حتى يظل في حالة تخفٍ.

وتبين من وقائع القضية أن المباحث وضعت يدها على الدليل اليقيني في قضية الإدانة، وهو الهاتف النقال للمتهم، حيث تبين أن هناك 50 عملية بيع قام بها بهذه الطريقة المبتكرة.

ثم ألقي القبض عليه وأحيل للمحاكمة، وتبين أنه كان يمارس تجارة المخدرات منذ سنوات.