القبض على سعودي حاول نقل صراف آلي لسرقته

أفادت شرطة منطقة المدينة المنورة في السعودية، بأن فرق المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، تمكنت عن القبض على مواطن اعتدى على صراف آلي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ اليوم الخميس، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، قوله إن شرطة منطقة المدينة المنورة تمكنت من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، قام بالاعتداء على جهاز صراف آلي لمحاولة نقله وسرقة المبالغ الموجودة فيه.

ووفق القحطاني فإن الجاني استخدم مركبته، لكن جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.