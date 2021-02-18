انتحار مصري متهم باغتصاب ابنته في المحكمة

أقدم مصري متهم باغتصاب ابنته على الانتحار ققزًا من الطابق الخامس بمحكمة الخانكة أثناء عرضه على النيابة للتحقيق معه في الواقعة بمحافظة القليوبية.

وكشفت التحقيقات أن المنتحر يدعى ”رامى .ن“ يبلغ من العمر 45 عامًا، وكان يُجرى معه التحقيق في القضية المتهم فيها بهتك عرض ابنته.

وذكرت أنه أثناء مجريات التحقيق مع المتهم ألقى بنفسه من الطابق الخامس أثناء عرضه على نيابة الخصوص فلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور.

وقال شاهد عيان على الواقعة، إنه فوجئ بقيام المتهم بالهرب من حارسه، وقفزه من الطابق الخامس، ليسقط أرضًا ويلقى مصرعه في الحال.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.