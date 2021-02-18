السعودية.. تدخل شجاع لطالب عسكري يُحبط سرقة مركبة بالرياض (فيديو)

أحبط طالب عسكري سعودي، يتدرب بقوات أمن المنشآت بالرياض، في موقف وصف بالبطولي، سرقة سيارة متوقفة بإحدى محطات الوقود، فجر الثلاثاء الماضي، وتسليم الجاني فورا إلى الجهات الأمنية.

ووفقا لصحيفة ”سبق“ المحلية، قال الطالب دليم بن هتيل المساعرة الدوسري: إنه ”أثناء وجوده في مطعم بمحطة وقود على طريق الرياض/ الدمام، سمع حوارا بين شخصين عن مشاهدتهما للص سيارات في الموقع، ويشيرون إلى ركوبه سيارة من نوع كروز“.

وتابع: ”في هذه اللحظة دفعني الحس الأمني إلى الانطلاق إليه، وقد أدار محركها باستعجال، واقتحمت المركبة وأوقفته بالقوة، ثم جاء صاحب المركبة يجري بسرعة وقمنا بتقييده والاتصال على (911)، وفورا حضرت الدورية الأمنية، وتسلّمت الجاني بعد تسجيل أقوال الشهود.

وكشف الدوسري أنه اتضح فيما بعد، أن المركبة تعود لأحد زملائه الطلاب في الدورة، الذين يستعدون للتخرج هذه الأيام.