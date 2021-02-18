السجن 4 أشهر بحق دنماركي سعل في وجه شرطيين

قضت المحكمة العليا في الدنمارك، اليوم الخميس، بالسجن 4 أشهر على رجل سعل في وجه شرطيين وهو يصيح ”كورونا“، بعدما أوقفا سيارته في إجراء روتيني، في مارس/ آذار من العام الماضي.

وحدث الأمر عندما كانت البلاد تفرض عزلًا شاملًا لمكافحة فيروس كورونا، وأدى ذلك إلى اعتقال الرجل، وهو في أوائل العشرينات من العمر، بتهمة التصرف بطريقة تهدد الآخرين، رغم أن الفحوص أظهرت لاحقًا عدم إصابته بفيروس كورونا.

وبرأته محكمة محلية أولًا، لكنه أُدين بعدها في المحكمة العليا الغربية.

وسُجلت وقائع مشابهة في الدنمارك، العام الماضي، مما يعكس إلى حد ما تراجع ثقة المواطنين بطريقة تعامل الحكومة مع الأزمة الصحية، كما شهدت بريطانيا، والولايات المتحدة، وكندا، حوادث مشابهة.