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البحرين.. السجن 10 سنوات لمسؤول بـ"...
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البحرين.. السجن 10 سنوات لمسؤول بـ"الأوقاف الجعفرية" اختلس 71 ألف دولار

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، بسجن مسؤول بالأوقاف الجعفرية 10 سنوات؛ بتهمة اختلاس منقولات ومقتنيات تخص جهة عمله، تقدر بـ27 ألف دينار (ما يعادل 71,550

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المصدر: فريق التحرير

قضت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، بسجن مسؤول بالأوقاف الجعفرية 10 سنوات؛ بتهمة اختلاس منقولات ومقتنيات تخص جهة عمله، تقدر بـ27 ألف دينار (ما يعادل 71,550 دولار).

وأمرت المحكمة بإلزام المتهم برد المبلغ، وتغريمه بنفس المبلغ.
وأسندت النيابة إلى المتهم، 49 سنة، أنه في غضون الأعوام من 2017 حتى 2019 بدائرة أمن مملكة البحرين، حال كونه موظفا عاما بإدارة الأوقاف الجعفرية، ومسؤولا عن أحد مخازن الإدارة، ومن الأمناء على ودائعه، اختلس الأموال المبينة بالوصف والنوع، وتقدر بنحو 27 ألف دينار، والموجودة بحيازته بسبب وظيفته.

وبحسب موقع ”الأيام“ المحلي، فإن النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيقات بعد ورود بلاغ باختفاء بعض المواد والأموال المملوكة للأوقاف الجعفرية من أحد المخازن، حيث أبلغ شهود أن المتهم هو المسؤول عن تلك المقتنيات.

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البحرين.. السجن 10 سنوات لمسؤول بـ"...
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العثور على زوجين تركيين وطفلهما مقتولين في منزلهم

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المصدر: فريق التحرير

عثرت الشرطة التركية في مدينة أسكي شهير على 3 جثث لعائلة واحدة، مؤلفة من الزوج والزوجة والابن، إثر تعرضهم للطعن داخل منزلهم.

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