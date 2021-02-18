الإعدام شنقا لشقيقين قتلا آخر بخصومة ثأرية في مصر

عاقبت محكمة مصرية، شقيقين في مركز سمالوط شمال محافظة المنيا بصعيد البلاد بالإعدام شنقا على جريمة قتل ارتكبت سنة 2017 بسبب الثأر.

ومازالت قضايا الثأر في صعيد مصر تشغل ساحات المحاكم، وأحيانًا غرف الإعدام المخصصة للقصاص من أصحاب هذه الجرائم.

وأصدرت المحكمة عقوبتها بحق الشقيقين بالإعدام شنقا حتى الموت، ومصادرة الأسلحة المضبوطة في جريمة قتل ”ر ص“ بسمالوط العام 2017 على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتين.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في مايو 2018، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين أحرزا أسلحة نارية دون ترخيص، وارتكبا جريمة قتل وفقا لمواد العقوبات.

وتُعد ظاهرة الثأر من العادات الاجتماعية السلبية على المجتمع المصري التي تتركز في الصعيد، وتزداد بسبب العصبية القبلية، وتتسبب في حصد أرواح تصل إلى المئات كل عام.

وتنتشر الظاهرة في محافظات الصعيد مثل سوهاج وأسيوط وقنا والمنيا وبني سويف. وأسبابها بحسب خبراء، الجهل، وغياب التعليم، وانتشار العادات البدائية، والفقر، وانتشار السلاح.