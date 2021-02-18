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عراقية تبتز شقيقتها بصور مسيئة عبر...
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عراقية تبتز شقيقتها بصور مسيئة عبر "إنستغرام"

تمكنت الشرطة المجتمعية في محافظة النجف في العراق، من إنهاء قضية ابتزاز تعرضت لها فتاة من قبل شقيقتها. ووفق بيان لوزارة الداخلية نشرته عبر حسابها في موقع

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المصدر: فريق التحرير

تمكنت الشرطة المجتمعية في محافظة النجف في العراق، من إنهاء قضية ابتزاز تعرضت لها فتاة من قبل شقيقتها.

ووفق بيان لوزارة الداخلية نشرته عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، فإن فتاة عمدت إلى ابتزاز شقيقتها الكترونيًا ونشر صورها على موقع ”إنستغرام“، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهما.

وفي التفاصيل، فإن الفتاة ناشدت الشرطة مساعدتها، بعدما قالت: إن ”أختها قامت بنشر صورها على موقع التواصل ”إنستغرام“ بسبب خلاف عائلي بينهما، حيث قامت بانتحال شخصيتها بهدف تشويه سمعتها.

وإثر ذلك، تواصلت الشرطة المجتمعية مع أخت الفتاة بحضور ذويها، وتم إنهاء الخلاف بين الشقيقتين بصورة ودية، وتعطيل الحساب الوهمي، ومسح محتوى الابتزاز.

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عراقية تبتز شقيقتها بصور مسيئة عبر...
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مصرية ترفع دعوى طلاق ضد زوجها تتهمه بالشعوذة

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المصدر: فريق التحرير

أقامت سيدة في مصر دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، بعد أن كشفت عن مأساتها مع زوجها، بعد 3 سنوات من الزواج، مؤكدة أنها: ”عانت كثيرًا من اعتقاد زوجها أنه مسحور وملاحق من قبل الجن، وأنه تسبب بإجهاضها مرتين“.

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