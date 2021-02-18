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مصر.. السجن المؤبد لرئيس حزب سياسي...
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مصر.. السجن المؤبد لرئيس حزب سياسي وآخرين بتهمة التزوير

قضت محكمة جنايات في مصر، اليوم الخميس، بمعاقبة محمد عبدالعال أبوسنة، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وسكرتيرته، وشخص آخر، بالسجن المؤبد. وصدر الحكم ضد المتهمين؛

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المصدر: أحمد غريب- إرم نيوز

قضت محكمة جنايات في مصر، اليوم الخميس، بمعاقبة محمد عبدالعال أبوسنة، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وسكرتيرته، وشخص آخر، بالسجن المؤبد.

وصدر الحكم ضد المتهمين؛ لاتهامهم بتزوير محرر رسمي ”توكيل“؛ للاستيلاء على مبلغ 100 ألف دولار من ورثة أقارب المتهم الأول.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين زوروا توكيلا منسوبا لورثة أقارب المتهم الأول، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، وقدمته المتهمة الثانية للبنك لسحب مبلغ 100 ألف دولار من حساب الورثة بموجب حكم قضائي.

وجرى إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في مصر.

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مصر.. السجن المؤبد لرئيس حزب سياسي...
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العثور على زوجين تركيين وطفلهما مقتولين في منزلهم

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المصدر: فريق التحرير

عثرت الشرطة التركية في مدينة أسكي شهير على 3 جثث لعائلة واحدة، مؤلفة من الزوج والزوجة والابن، إثر تعرضهم للطعن داخل منزلهم.

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