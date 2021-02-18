منوعات

محكمة عراقية تقضي بإعدام امرأة رمت...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

محكمة عراقية تقضي بإعدام امرأة رمت طفليها في نهر دجلة

قضت محكمة عراقية، اليوم الخميس، بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق امرأة رمت طفليها في نهر دجلة. وتعود الحادثة، إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، عندما وثقت

+A -A
المصدر: بغداد - إرم نيوز

قضت محكمة عراقية، اليوم الخميس، بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق امرأة رمت طفليها في نهر دجلة.

وتعود الحادثة، إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، عندما وثقت كاميرات المراقبة مقطعا تظهر فيه سيدة تقدم على رمي طفليها في نهر دجلة، بين منطقتي الأعظمية والكاظمية، في واقعة هزت الرأي العام في البلاد.

وقالت مصادر قضائية لوسائل إعلام محلية إن ”محكمة جنايات الكرخ أصدرت قرار الحكم بالإعدام مرتين شنقا حتى الموت لامرأة ألقت بطفليها من أعلى أحد جسور بغداد“.

وأثارت الواقعة حينها ردود فعل غاضبة طالبت بمعاقبة الأم ”التي تجردت من إنسانيتها ومن أي عاطفة“.

وقالت المتهمة أثناء التحقيقات، إنها أقدمت على فعلتها نتيجة خلافات مع طليقها.

وكشف أبو جواد كاظم، جد الطفلين، -حينها- تفاصيل الواقعة، واتهم أمهما بأنها ”خائنة“، نافيا تعرضها لأي ضغوط قد تدفعها لارتكاب مثل تلك الجريمة البشعة، منوها إلى أن خيانتها لابنه هي ما دفعته إلى تطليقها.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

محكمة عراقية تقضي بإعدام امرأة رمت...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

العثور على زوجين تركيين وطفلهما مقتولين في منزلهم

+A -A
المصدر: فريق التحرير

عثرت الشرطة التركية في مدينة أسكي شهير على 3 جثث لعائلة واحدة، مؤلفة من الزوج والزوجة والابن، إثر تعرضهم للطعن داخل منزلهم.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play