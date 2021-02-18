محكمة عراقية تقضي بإعدام امرأة رمت طفليها في نهر دجلة

قضت محكمة عراقية، اليوم الخميس، بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق امرأة رمت طفليها في نهر دجلة.

وتعود الحادثة، إلى شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، عندما وثقت كاميرات المراقبة مقطعا تظهر فيه سيدة تقدم على رمي طفليها في نهر دجلة، بين منطقتي الأعظمية والكاظمية، في واقعة هزت الرأي العام في البلاد.

وقالت مصادر قضائية لوسائل إعلام محلية إن ”محكمة جنايات الكرخ أصدرت قرار الحكم بالإعدام مرتين شنقا حتى الموت لامرأة ألقت بطفليها من أعلى أحد جسور بغداد“.

وأثارت الواقعة حينها ردود فعل غاضبة طالبت بمعاقبة الأم ”التي تجردت من إنسانيتها ومن أي عاطفة“.

وقالت المتهمة أثناء التحقيقات، إنها أقدمت على فعلتها نتيجة خلافات مع طليقها.