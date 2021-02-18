دبي.. عصابة نسائية تخدع موظفا وتسلب منه نحو 95 ألف دولار مقابل المساج

نجحت عصابة من 5 نساء أفريقيات في دبي في خداع استشاري تقنية معلومات، آسيوي الجنسية، وسرقته من خلال حساب وهمي على تطبيق ”تندر“ الخاص بخدمات المواعدة.

ووفق صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن العصابة استدرجت المجني عليه بصور حسناوات أوروبيات الملامح، ما دفعه للتواصل مع الحساب، حيث قمن بتزويده بعنوان الشقة ورقمها.

وتفيد التحقيقات، بأنه حين دخل -الضحية- الشقة هاجمته عدة فتيات أفريقيات، ثم أجبرنه على الإفصاح عن بياناته البنكية والرقم السري الخاص بتطبيق البنك على هاتفه، بعد تهديده بالقتل، وقمن بتحويل 250 ألف درهم (ما يعادل 86,500 ألف دولار) من حسابه البنكي عبر التطبيق، إلى حسابات مجهولة.

وبعد ذلك، قمن بسحب مبلغ 30 ألف درهم أخرى (ما يعادل 8 آلاف دولار) من بطاقة ائتمانية كانت بحوزته.

وألقت شرطة دبي القبض على 3 من أفراد العصابة، وتمت إحالتهن إلى النيابة العامة، ومنها إلى الجنايات.

وقال المجني عليه في التحقيقات: ”إنه شاهد إعلان خدمات تدليك على تطبيق ”تندر“ وأعجبته صور الفتيات اللاتي ظهرن، فتواصل مع الرقم الموجود في الحساب، وأرشدته امرأة إلى العنوان، فتوجه في العاشرة مساء، وفتحت امرأة ذات ملامح أفريقية، ثم فوجئ بأربع أخريات متواجدات في الشقة، خرجن من دورة المياه، وطلبن منه ما بحوزته من مال، فأخرج 200 درهم (55 دولارًا)، لكن سحبت إحداهن محفظته وهاتفه، وطلبت منه فتح الهاتف كونه مغلق برقم سري، فرفض، فعاجلته بصفعة قوية على وجهه، وخنقته امرأة أخرى، ثم وضعت ثالثة سكينًا على رقبته، فاستجاب وفتح الهاتف“.

وأضاف المجني عليه، أن المتهمات أجبرنه بالطريقة ذاتها على فتح التطبيق الهاتفي للبنك الخاص به، وشاهدن رصيده 439 ألف درهم (ما يعادل 120 ألف دولار)، فقمن بتحويل 250 ألف درهم (ما يعادل 86,500 ألف دولار) منه إلى حسابات مختلفة، ثم سحبت إحداهن بطاقة ائتمانية وغادرت الشقة.

وتبين أنها سحبت منها 30 ألف درهم (ما يعادل 8 آلاف دولار)، كما سرقن منه هاتفه ”آيفون إكس“، وسمحن له بالمغادرة بعد ذلك، فاتصل بالبنك الخاص به، وأخطرهم بالأمر، كما أبلغ الشرطة التي استدعته خلال أيام، للتعرف على 3 من المتهمات.