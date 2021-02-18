العثور على زوجين تركيين وطفلهما مقتولين في منزلهم

عثرت الشرطة التركية في مدينة أسكي شهير على 3 جثث لعائلة واحدة، مؤلفة من الزوج والزوجة والابن، إثر تعرضهم للطعن داخل منزلهم.

ووفق ما نقلته وكالة الأناضول، فإن عائلة إلكاي أميل كانت تعيش في الطابق الخامس في مبنى سكني في منطقة ديليكليتاس، وبعد عجز أقارب الضحايا عن التواصل مع العائلة، أبلغوا الشرطة.

وإثر ذلك، قامت الشرطة بفتح باب المنزل واكتشاف الجثث الثلاث للأب والأم وطفلهما البالغ من العمر 4 سنوات.

وأشارت الوكالة، إلى أن العائلة كانت قد انتقلت حديثًا إلى منزلها الجديد.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة.