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العثور على زوجين تركيين وطفلهما مقت...
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العثور على زوجين تركيين وطفلهما مقتولين في منزلهم

عثرت الشرطة التركية في مدينة أسكي شهير على 3 جثث لعائلة واحدة، مؤلفة من الزوج والزوجة والابن، إثر تعرضهم للطعن داخل منزلهم. ووفق ما نقلته وكالة الأناضول، فإن

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المصدر: فريق التحرير

عثرت الشرطة التركية في مدينة أسكي شهير على 3 جثث لعائلة واحدة، مؤلفة من الزوج والزوجة والابن، إثر تعرضهم للطعن داخل منزلهم.

ووفق ما نقلته وكالة الأناضول، فإن عائلة إلكاي أميل كانت تعيش في الطابق الخامس في مبنى سكني في منطقة ديليكليتاس، وبعد عجز أقارب الضحايا عن التواصل مع العائلة، أبلغوا الشرطة.

وإثر ذلك، قامت الشرطة بفتح باب المنزل واكتشاف الجثث الثلاث للأب والأم وطفلهما البالغ من العمر 4 سنوات.

وأشارت الوكالة، إلى أن العائلة كانت قد انتقلت حديثًا إلى منزلها الجديد.

ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة.

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العثور على زوجين تركيين وطفلهما مقت...
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مصرية ترفع دعوى طلاق ضد زوجها تتهمه بالشعوذة

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المصدر: فريق التحرير

أقامت سيدة في مصر دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، بعد أن كشفت عن مأساتها مع زوجها، بعد 3 سنوات من الزواج، مؤكدة أنها: ”عانت كثيرًا من اعتقاد زوجها أنه مسحور وملاحق من قبل الجن، وأنه تسبب بإجهاضها مرتين“.

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