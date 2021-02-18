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الشرطة الألمانية تداهم مواقع عصابات...
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الشرطة الألمانية تداهم مواقع عصابات إجرامية من العرب والشيشان

قالت الشرطة الألمانية إن المئات من رجالها وأفراد القوات الخاصة داهموا أكثر من 20 موقعا في برلين وبراندنبورغ اليوم الخميس. تأتي تلك الحملة الأمنية في إطار تحقيق

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المصدر: رويترز

قالت الشرطة الألمانية إن المئات من رجالها وأفراد القوات الخاصة داهموا أكثر من 20 موقعا في برلين وبراندنبورغ اليوم الخميس.

تأتي تلك الحملة الأمنية في إطار تحقيق يتعلق بالجريمة المنظمة وتجارة السلاح والمخدرات والابتزاز.

وأضافت أن المداهمة جاءت نتيجة تحقيق أجرته إدارة الشرطة الجنائية الاتحادية وسلطات التحريات الضريبية في المدينتين بعد اشتباك بين عصابات إجرامية من العرب والشيشان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وذكرت مجلة ”دير شبيغل“ أنه تم القبض على شخصين، مضيفة أن التحقيق يركز على أحد أفراد عصابة تحمل اسم رمو.

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الشرطة الألمانية تداهم مواقع عصابات...
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مريم الصادق المهدي.. "ابنة الزعيم" التي أصبحت وزيرة لخارجية السودان (فيديو إرم)‎

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المصدر: إرم نيوز

مريم الصادق المهدي، تتربع على عرش الدبلوماسية السودانية، بعد مسيرة طويلة من العمل السياسي في كنف والدها الراحل، زعيم حزب الأمة العريق.

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