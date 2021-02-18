مصرية ترفع دعوى طلاق ضد زوجها تتهمه بالشعوذة

أقامت سيدة في مصر دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، بعد أن كشفت عن مأساتها مع زوجها، بعد 3 سنوات من الزواج، مؤكدة أنها: ”عانت كثيرًا من اعتقاد زوجها أنه مسحور وملاحق من قبل الجن، وأنه تسبب بإجهاضها مرتين“.

وبحسب صحيفة ”اليوم السابع“، قالت الزوجة: ”حماتي دمرت حياتي، بعد إقناعها زوجي باللجوء للسحر والأعمال، ورغم زواجنا بعد قصة حب، إلا أنني بعد شهرين من الزواج تركت منزلي، بعد علقة موت علي يد زوجي“.

وأضافت: ”تحملت كثيرا لعلي أستطيع العيش برفقته، وياليتني لم أفعل فهو عقاب لي، بعد أن تسبب جنونه فى إجهاضى مرتين“.

وتابعت الزوجة، البالغة 38 عاما: ”عشت أتعس أيام حياتي خلال 3 سنوات قضيتها مع زوجي، بسبب تعرضي للضرب والإيذاء منه، وكثرة الضغط عليّ من قبل والدته، وقيامها بأفعال غريبة تجعلني أكره حياتي، بعد إقناعها له بأنني وعائلتي نقوم بعمل السحر له، لنسيطر على تصرفاته“.

وأوضحت الزوجة: ”عشت 3 سنوات، متحملة معاملة أهله وشكّهم بي، والتحكم فى حياتي، بخلاف ضرب حماتي لي وإهانتها لأهلي ورفضها زيارتهم لي، وطرد زوجي لي، إثر كل خلاف لمعاقبتي على غضب والدته“.

كما أكدت بالقول: ”كدت أموت بين يديه بعد أن انهال علي ضربا، عندما حاولت الدخول إلى منزلي لأخذ مصاغي، وعندما استغثت بأهلي هاتفيًا، حرّر بلاغًا كيديًا ضدي، وأجبرني علي الخروج دون أخذ متعلقاتي الخاصة، ليكمل مسلسل تعنيفي وهدر حقوقي“.