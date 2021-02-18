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دبي.. حبس آسيوي استخدم "رذاذ الفلفل...
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دبي.. حبس آسيوي استخدم "رذاذ الفلفل" في سرقة عميل بنك

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عاطل آسيوي 6 أشهر وتغريمه ثم إبعاده عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك لإدانته بسرقة 2500 درهم (ما يعادل 685 دولارا) من المجني

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المصدر: فريق التحرير

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس عاطل آسيوي 6 أشهر وتغريمه ثم إبعاده عن البلاد بعد انقضاء العقوبة، وذلك لإدانته بسرقة 2500 درهم (ما يعادل 685 دولارا) من المجني عليه.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن المتهم أقدم على سرقة شخص عقب سحبه المبلغ من الصراف الآلي، إذ باغته برش الفلفل الأحمر الحار على وجهه، وحاول المجني عليه ملاحقته، لكنه فشل في الإمساك به.

وقال المجني عليه إنه توجه لجهاز صرف آلي بمنطقة المحيصنة لسحب مبلغ 2500 درهم من حساب صديق له، وقبل أن يضع المبلغ في المحفظة، فوجئ بشخص يقف أمامه ويرش على وجهه الفلفل الأحمر، ثم قام بسحب المبلغ من يده ولاذ بالفرار، مبينا أنه حاول اللحاق به لكنه فشل.

بدوره، ذكر صاحب الحساب أنه التقى المجني عليه بعد تعرضه للسرقة وشاهد عينيه حمراوين.

وتمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على المتهم إذ تعرف عليه المجني عليه في طابور تشخيص، وتمت إحالته إلى النيابة ثم إلى الجنايات لمحاكمته.

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دبي.. حبس آسيوي استخدم "رذاذ الفلفل...
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والد إسراء غريب: أدلة النيابة في قضية ابنتي "مفبركة".. وقدمنا شكوى ضد "الجناة الحقيقيين"

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المصدر: إرم نيوز

قال ناصر غريب، والد الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، التي أثارت ظروف وفاتها في مدينة بيت لحم، ضجة قبل أكثر من عام، إن الأدلة التي قدمتها النيابة العامة ضد أبنائه ”مفبركة“، لافتا إلى أن العائلة تقدمت بشكوى ضد ”الجناة الحقيقيين ممن قاموا بفبركة تلك الأدلة“.

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