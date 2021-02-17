منوعات

الكويت.. سجن رقيب 15 عاما بتهمة الا...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

الكويت.. سجن رقيب 15 عاما بتهمة الاستيلاء على أسلحة للحرس الوطني وبيعها

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بسجن رقيب في الحرس الوطني لمدة 15 عاما وعزله من الوظيفة وسجن متهم آخر 13 عاما، وفرض غرامة مالية عليهما بالتضامن، بعد إدانتهما في

+A -A
المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

قضت محكمة الجنايات الكويتية، بسجن رقيب في الحرس الوطني لمدة 15 عاما وعزله من الوظيفة وسجن متهم آخر 13 عاما، وفرض غرامة مالية عليهما بالتضامن، بعد إدانتهما في قضية استيلاء على أسلحة للحرس الوطني وبيعها.

كما قضت المحكمة بسجن متهمين آخرين في القضية المتهم فيها 17 مواطنا كويتيا، بمدد متفاوتة بين سنتين وثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريم متهمين 5000 دينار (16600 دولار)، وذلك بحسب ما ذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي.

ويعود تاريخ الحادثة إلى منتصف عام 2019، حيث تم ضبط متهمين أحدهما عسكري في الحرس الوطني بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني، ليتبين قيام المتهمين بسرقتها بقصد بيعها والاتجار بها.

وبدأت محكمة الجنايات أولى جلساتها في القضية في أيلول/ سبتمبر 2019، بعد نحو شهرين من التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية وهم مواطنون اشتروا هذه الأسلحة.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

الكويت.. سجن رقيب 15 عاما بتهمة الا...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

"قطاع طرق" يخطفون مئات التلاميذ ومعلميهم في نيجيريا

+A -A
المصدر: ا ف ب

اقتحم مسلحون مساء الثلاثاء مدرسة داخلية في ولاية النيجر بشمال نيجيريا خطفوا منها ”مئات التلاميذ“ والعديد من المعلمين، كما قال لوكالة فرانس برس مسؤول محلي ومصدر أمني.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play