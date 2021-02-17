الكويت.. القبض على حسن الخضر المدان في قضية النائب البنغالي‎

ألقى رجال مباحث تنفيذ الأحكام في الكويت، القبض على المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة السابق حسن الخضر، المحكوم بالسجن 4 سنوات في قضية النائب البنغالي محمد شهيد إسلام.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصدر مطلع قوله ”بأن المتهم الخضر أحيل إلى السجن، ومن ثم الى مستشفى الفروانية حيث اشتكى من معاناته من أمراض، ووضع تحت حراسة أمنية مشددة“.

ويواصل رجال المباحث عملهم بالبحث والتحري لضبط المتهمين الآخرين المتواريين عن الأنظار، وهما وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الأسبق اللواء مازن الجراح ومرشح الدائرة الرابعة السابق نواف المطيري.

وقضت محكمة الجنايات بنهاية كانون الثاني/ يناير الماضي بالسجن أربعة أعوام مع الشغل والنفاذ، بحق كل من النائب البنغالي، والمتهمين الثلاث الذين تم إخلاء سبيلهم في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بكفالة (20) ألف دينار، أكثر من (65) ألف دولار لكل واحد منهم.

كما أمرت المحكمة، بتغريم كل من النائب البنغالي والجراح والمطيري مليونًا و970 ألف دينار لكل منهم، بينما غرّمت الخضر 180 ألف دينار، فيما برّأت النائب سعدون حماد، والنائب السابق صلاح خورشيد، مما أُسند إليهما من تهم في القضية ذاتها.

ويتعلق الحكم الذي صدر ضد المتهمين بقضية واحدة وهي تهمة الرشوة والاتجار بالبشر، بينما لاتزال تهمة غسيل الأموال قيد التحقيق لدى النيابة العامة.

وبدأت قضية النائب البنغالي منذ حزيران/ يونيو الماضي، بعد أن تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها، لتمكينهم من دخول الكويت.

وباشرت النيابة العامة التحقيق مع النائب البنغالي في عدة تهم، منها: تجارة الإقامات، والمتاجرة بالبشر، وغسيل أموال، لتتفرع القضية وتشمل عدة متهمين كويتيين ووافدين وردت أسماؤهم في التحقيق، وتم ضبطهم بتهمة تلقي رشاوى من النائب، لتمرير معاملات مخالفة للقانون لمصلحة شركة يملكها المتهم البنغالي.