منوعات

في الأردن.. نشر صورا إباحية "مفبرك...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

في الأردن.. نشر صورا إباحية "مفبركة" لقاصر فكان هذا عقابه

تسبب نشر صورة "إباحية مبركة" لقاصر، بتعرض ناشر الصورة لعقاب شديد من القاصر ووالده في مدينة الزرقاء الأردنية. وقال بيان للأمن العام، الثلاثاء، كشف فيه عن تفاصيل

+A -A
المصدر: فريق التحرير

تسبب نشر صورة ”إباحية مبركة“ لقاصر، بتعرض ناشر الصورة لعقاب شديد من القاصر ووالده في مدينة الزرقاء الأردنية.

وقال بيان للأمن العام، الثلاثاء، كشف فيه عن تفاصيل العثور على شاب متعرض للضرب الشديد في أحد المنازل بمدينة الزقاء يوم 13 من الشهر الجاري، ”ورد بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بوجود شخص داخل أحد المنازل تعرض للضرب من قبل أصحاب ذلك المنزل، حيث تم التحرك للمكان وإسعاف الشخص للمستشفى (وهو الآن بحالة متوسطة بعد تلقي العلاج) ، وإلقاء القبض على المعتدين وهما أب وابنه الحدث“.

وأضاف البيان أن التحقيقات أشارت إلى وجود خلاف سابق بينهم على إثر قيام المُعتدى عليه بنشر صور مفبركة وغير لائقة للحدث عبر الشبكة العنكبوتية، حيث قام على إثرها باستدراجه لمنزله والاعتداء عليه بالضرب هو ووالده وجرى تحويل القضية للقضاء وتوقيف الأب والحدث على ذمة القضية عن تهم الإيذاء بالاشتراك والخطف.

وأشار بيان الأمن العام، إلى وضع الحراسة على الشخص المعتدى عليه داخل المستشفى بعد تنسيب المدعي العام له تهماً تتعلق بنشر أعمال إباحية تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يتم الثامنة عشرة من العمر عبر الشبكة العنكبوتية.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

في الأردن.. نشر صورا إباحية "مفبرك...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

الإمارات.. شرارة خيانة تشعل جريمة قتل مركبة في دبي

+A -A
المصدر: فريق التحرير

قضت محكمة في دبي بسجن شخص عن تهمة المشاركة في جريمة قتل، وارتكابه جريمة الاتجار بالبشر، كما تمت إدانة وسجن آخرين.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play