في الأردن.. نشر صورا إباحية "مفبركة" لقاصر فكان هذا عقابه

تسبب نشر صورة ”إباحية مبركة“ لقاصر، بتعرض ناشر الصورة لعقاب شديد من القاصر ووالده في مدينة الزرقاء الأردنية.

وقال بيان للأمن العام، الثلاثاء، كشف فيه عن تفاصيل العثور على شاب متعرض للضرب الشديد في أحد المنازل بمدينة الزقاء يوم 13 من الشهر الجاري، ”ورد بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بوجود شخص داخل أحد المنازل تعرض للضرب من قبل أصحاب ذلك المنزل، حيث تم التحرك للمكان وإسعاف الشخص للمستشفى (وهو الآن بحالة متوسطة بعد تلقي العلاج) ، وإلقاء القبض على المعتدين وهما أب وابنه الحدث“.

وأضاف البيان أن التحقيقات أشارت إلى وجود خلاف سابق بينهم على إثر قيام المُعتدى عليه بنشر صور مفبركة وغير لائقة للحدث عبر الشبكة العنكبوتية، حيث قام على إثرها باستدراجه لمنزله والاعتداء عليه بالضرب هو ووالده وجرى تحويل القضية للقضاء وتوقيف الأب والحدث على ذمة القضية عن تهم الإيذاء بالاشتراك والخطف.

وأشار بيان الأمن العام، إلى وضع الحراسة على الشخص المعتدى عليه داخل المستشفى بعد تنسيب المدعي العام له تهماً تتعلق بنشر أعمال إباحية تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يتم الثامنة عشرة من العمر عبر الشبكة العنكبوتية.