العثور على الشاب العماني عبدالله الفارسي "مقتولا"

أعلنت شرطة سلطنة عمان، يوم الإثنين، عن عثورها على جثمان مواطن كان قد اختفى قبل شهر ونصف الشهر، وذلك بعد خروجه من محافظة شمال الباطنة.

وأوضحت في تغريدة، أنه تم العثور على جثمان المواطن المفقود في محافظة الوسطى.

وأضافت، أنها ألقت القبض على أحد الأشخاص، وذلك بعد ثبوت شبهة جنائية في وفاة المفقود.

الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بالتعاون مع التشكيلات المختصة تكشف حقيقةاختفاء مواطن قبل شهر ونصف بعد خروجه من محافظة شمال الباطنة والعثور على جثمانه بمحافظة الوسطى،وتلقي القبض على شخص بعد التحقق من وجود شبهة جنائية في الوفاة، والقضية قيدالإجراءات#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) February 15, 2021

وقال نشطاء على موقع تويتر، إن المغدور هو الشاب المفقود عبدالله الفارسي.

بقلوب يملئها الأسى وبقضاء الله وقدره عُثر على جثمان الاخ والصديق #عبدالله_الفارسي وهوه مفارقاً للحياة نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ..😭💔 pic.twitter.com/inndYUMesc — S.Y.A.ALFARSI (@saleh3131990) February 15, 2021

تعازينا إلى الأخ العزيز صالح بن عبدالله الفارسي وأولاده واخوته في وفاة ابنه المغدور عبدالله الفارسي. نشكر شرطة عمان السلطانية باقسامها المختلفه على اكتشافه الجريمه بوركت مساعكم ياحماة الوطن — ابن الامبراطوريه العمانيه (@js0nJQcDzMiMWdV) February 15, 2021

وغرد ناشط يدعى ”الفارس الملثم“: ”على حسب المتداول تم العثور عليه مقتولا في صحراء هيماء، وتم الغدر به عن طريق شركاء له في التجارة من دولة عربية مجاورة“.

https://twitter.com/MK_AlGhafri83/status/1361243812266463233

وقال آخر يدعى ”الأطرش“ إن المغدور خرج من منزله من صحار الصويحره قبل شهر ونصف الشهر، برفقة شخص آخر، وكان يحمل مبلغًا من المال 15 ألف ريال عماني، حسب أقوال شخص من جيرانه.

من صحار الصويحره فعلا قبل شهر ونصف طالع من بيته برفقة شخص آخر وكان يحمل مبلغ من المال ١٥ الف ريال عماني حسب اقوال شخص من جيرانه الله يرحمه — الأطرش (@Cfy69KekCIIfKoD) February 15, 2021

وادعى الناشط ”ابراهيم التركي“ أن القاتل عُماني ومن صحار.

القاتل عماني . من صحار والمقتول من صحار — ابراهيم التركي (@f950_b) February 15, 2021

في حين قال ”عبدالله الفارسي“ إن المشتبه به له سوابق، مطالبًا بالقصاص.

القصاص علماً بان المشتبهه له سوابق https://t.co/tMlptdqGUb — عبدالله الفارسي (@3bo92d) February 15, 2021

وقال ”أحمد حسن“ إن الجاني قد ارتكب عدة جرائم قتل قبل هذه الجريمة.

علما بأن الجاني قد ارتكب عدة جرائم قتل من قبل هاذي الجريمة — أحمد حسن (@Ahmed1Alfarsi) February 15, 2021