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العثور على الشاب العماني عبدالله ال...
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العثور على الشاب العماني عبدالله الفارسي "مقتولا"

أعلنت شرطة سلطنة عمان، يوم الإثنين، عن عثورها على جثمان مواطن كان قد اختفى قبل شهر ونصف الشهر، وذلك بعد خروجه من محافظة شمال الباطنة. وأوضحت في تغريدة، أنه تم

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت شرطة سلطنة عمان، يوم الإثنين، عن عثورها على جثمان مواطن كان قد اختفى قبل شهر ونصف الشهر، وذلك بعد خروجه من محافظة شمال الباطنة.

وأوضحت في تغريدة، أنه تم العثور على جثمان المواطن المفقود في محافظة الوسطى.

وأضافت، أنها ألقت القبض على أحد الأشخاص، وذلك بعد ثبوت شبهة جنائية في وفاة المفقود.

وقال نشطاء على موقع تويتر، إن المغدور هو الشاب المفقود عبدالله الفارسي.

وغرد ناشط يدعى ”الفارس الملثم“: ”على حسب المتداول تم العثور عليه مقتولا في صحراء هيماء، وتم الغدر به عن طريق شركاء له في التجارة من دولة عربية مجاورة“.

https://twitter.com/MK_AlGhafri83/status/1361243812266463233

وقال آخر يدعى ”الأطرش“ إن المغدور خرج من منزله من صحار الصويحره قبل شهر ونصف الشهر، برفقة شخص آخر، وكان يحمل مبلغًا من المال 15 ألف ريال عماني، حسب أقوال شخص من جيرانه.

وادعى الناشط ”ابراهيم التركي“ أن القاتل عُماني ومن صحار.

في حين قال ”عبدالله الفارسي“ إن المشتبه به له سوابق، مطالبًا بالقصاص.

وقال ”أحمد حسن“ إن الجاني قد ارتكب عدة جرائم قتل قبل هذه الجريمة.

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العثور على الشاب العماني عبدالله ال...
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ضبط أكثر من ألف شخص في ملهى ليلي رغم الحظر في صربيا

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المصدر: ا ف ب

ضبطت السلطات الصربية، مساء السبت، ألف شخص في ملهى ليلي وسط بلغراد، في انتهاك للتدابير المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن الشرطة أوقفت لمدة 48 ساعة ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم ”شاركوا في تنظيم تجمع ضم ألف شخص (…) منتهكين بذلك التدابير“ للحد من الوباء.

ويواجه هؤلاء الأشخاص غرامة، ولكن قد يُحكم عليهم أيضا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بحسب التلفزيون الوطني.

وفُرض إغلاق المقاهي والمطاعم في الساعة 20,00 في صربيا إحدى دول البلقان ويبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة.

وسجلت البلاد حتى الآن أكثر من 4200 حالة وفاة بسبب الوباء من بين حوالي 420 ألف إصابة. ويُحظر أي تجمع يزيد عن خمسة أشخاص.

وعادة يتم انتهاك التدابير الاحترازية، ولكن لا يزيد عدد المرتكبين عن بضع عشرات من الأشخاص.

وقال مسؤول بوزارة الصحة السبت، إن السلطات نفذت منذ بدء تفشي الوباء، نحو 275 ألف عملية رقابة على مؤسسات إطعام وفرضت غرامات بقيمة 79 مليون دينار (أكثر من 670 ألف يورو).

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