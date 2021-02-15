جنات السيسي فتاة "تيك توك" تحاول الانتحار في بث مباشر

شغلت قضية محاولة انتحار مشهورة ”تيك توك“ جنات السيسي، الشارع المصري، إذ قررت الانتحار في بث مباشر، عن طريق تناول مجموعة كبيرة من الأدوية.

وساهم التدخل السريع من قبل بعض الأشخاص في إنقاذ حياتها، ونقلها للمستشفى على الفور لتلقي العلاج، قبل أن تقوم السلطات بالقبض عليها.

وقررت النيابة العامة في مصر، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل جنات السيسي بكفالة 500 جنيه، بعد مواجهتها بالمقطع الذي اعترفت بالمسؤولية عنه.

وطالب محاميها عاصم قنديل، بإخلاء سبيلها لمرورها بحالة نفسية سيئة أدت لارتكابها تلك الواقعة.

وظهرت جنات في شقتها الكائنة بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة، وهي في حالة سيئة إثر خلافات عائلية مع زوجها، وانتبه السائق الخاص بها وبعض جيرانها للبث المباشر، وعلى الفور توجهوا إلى شقتها وتمكنوا من الدخول وإنقاذها وهي في حالة سيئة، ونقلت إلى المستشفى وقتها.