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جنات السيسي فتاة "تيك توك" تحاول ال...
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جنات السيسي فتاة "تيك توك" تحاول الانتحار في بث مباشر

شغلت قضية محاولة انتحار مشهورة "تيك توك" جنات السيسي، الشارع المصري، إذ قررت الانتحار في بث مباشر، عن طريق تناول مجموعة كبيرة من الأدوية. وساهم التدخل السريع من

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المصدر: أحمد غريب - إرم نيوز

شغلت قضية محاولة انتحار مشهورة ”تيك توك“ جنات السيسي، الشارع المصري، إذ قررت الانتحار في بث مباشر، عن طريق تناول مجموعة كبيرة من الأدوية.

وساهم التدخل السريع من قبل بعض الأشخاص في إنقاذ حياتها، ونقلها للمستشفى على الفور لتلقي العلاج، قبل أن تقوم السلطات بالقبض عليها.

وقررت النيابة العامة في مصر، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل جنات السيسي بكفالة 500 جنيه، بعد مواجهتها بالمقطع الذي اعترفت بالمسؤولية عنه.

وطالب محاميها عاصم قنديل، بإخلاء سبيلها لمرورها بحالة نفسية سيئة أدت لارتكابها تلك الواقعة.

 

وظهرت جنات في شقتها الكائنة بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة، وهي في حالة سيئة إثر خلافات عائلية مع زوجها، وانتبه السائق الخاص بها وبعض جيرانها للبث المباشر، وعلى الفور توجهوا إلى شقتها وتمكنوا من الدخول وإنقاذها وهي في حالة سيئة، ونقلت إلى المستشفى وقتها.

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جنات السيسي فتاة "تيك توك" تحاول ال...
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ضبط أكثر من ألف شخص في ملهى ليلي رغم الحظر في صربيا

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المصدر: ا ف ب

ضبطت السلطات الصربية، مساء السبت، ألف شخص في ملهى ليلي وسط بلغراد، في انتهاك للتدابير المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أن الشرطة أوقفت لمدة 48 ساعة ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم ”شاركوا في تنظيم تجمع ضم ألف شخص (…) منتهكين بذلك التدابير“ للحد من الوباء.

ويواجه هؤلاء الأشخاص غرامة، ولكن قد يُحكم عليهم أيضا بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بحسب التلفزيون الوطني.

وفُرض إغلاق المقاهي والمطاعم في الساعة 20,00 في صربيا إحدى دول البلقان ويبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة.

وسجلت البلاد حتى الآن أكثر من 4200 حالة وفاة بسبب الوباء من بين حوالي 420 ألف إصابة. ويُحظر أي تجمع يزيد عن خمسة أشخاص.

وعادة يتم انتهاك التدابير الاحترازية، ولكن لا يزيد عدد المرتكبين عن بضع عشرات من الأشخاص.

وقال مسؤول بوزارة الصحة السبت، إن السلطات نفذت منذ بدء تفشي الوباء، نحو 275 ألف عملية رقابة على مؤسسات إطعام وفرضت غرامات بقيمة 79 مليون دينار (أكثر من 670 ألف يورو).

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