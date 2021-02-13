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قتل 3 من أصدقائه.. السجن مدى الحياة...
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قتل 3 من أصدقائه.. السجن مدى الحياة لروسي يأكل لحوم البشر

قضت المحكمة العليا الروسية، يوم الجمعة بعد إعادة تقييم جميع الأدلة، بالسجن مدى الحياة لرجل روسي، بتهمة قتل ثلاثة من أصدقائه وأكل أجزاء من أجسادهم. ووفقاً لتقرير

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المصدر: لميس منصور - إرم نيوز

قضت المحكمة العليا الروسية، يوم الجمعة بعد إعادة تقييم جميع الأدلة، بالسجن مدى الحياة لرجل روسي، بتهمة قتل ثلاثة من أصدقائه وأكل أجزاء من أجسادهم.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ”ديلى ميل“ البريطانية، فقد أدين إدوارد سيليزنيف، البالغ من العمر 51 عاماً، أرخانجيلسك أوبلاست في روسيا، بقتل ثلاثة أصدقائه في الفترة بين مارس 2016 ومارس 2017.

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واعترف سيليزنيف، المعروف باسم ”آكل لحوم البشر“، بطعن أصدقائه الذين تتراوح أعمارهم بين 59 و 43 و 34، حتى الموت بينما كانوا في حالة سكر، قبل أن يقوم بطهي قطع من أجسادهم داخل قدر وأكلها.

وأكدت المحكمة العليا في روسيا أمس الجمعة الحكم بالسجن مدى الحياة على سيليزنيف بعد استئناف فاشل من قبل محاميه.

وقام سيليزنيف بتقطيع الضحايا، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، إلى أجزاء صغيرة واحتفظ باللحم الذي أراد أن يأكله في أكياس بلاستيكية وألقى بما تبقى في نهر محلي.

ووفقا للتحقيقات، فقد انتقل سيليزنيف إلى إحدى شقق ضحاياه بعد أن قتله وأكله، وقال لوالدي الرجل إن ابنهما ذهب للعمل في مدينة أخرى، وكرر نفس القصة لضباط الشرطة الذين بدأوا التحقيق في قضية اختفاء الرجل، أما الضحيتين الأخريتين، فلم يكن لديهما عائلة للبحث عنهما.

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وكشفت المحكمة أيضًا، أن سيليزنيف كان يطبخ أيضًا القطط والكلاب والطيور المحلية والحيوانات الصغيرة الأخرى الموجودة في الشوارع، وعندما تم العثور على جثث الضحايا في نهاية المطاف، أكدت الشرطة أن الجثث بحالة تفسخ متقدمة جعلت من الصعب التعرف عليها.

وأعلن الأطباء النفسيون أنه بكامل صحته العقلية، ومسؤول بالكامل عن قتل أصدقائه الثلاثة.

ولا يتضمن القانون الجنائي الروسي وصف ”آكل لحوم البشر“، لذلك كان المدعى عليه بتهمة القتل وإساءة استخدام أعضاء أجساد الضحايا.

يذكر أن سيليزنيف قضى بالفعل 13 عامًا في السجن لارتكابه جريمة قتل سابقة.

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قتل 3 من أصدقائه.. السجن مدى الحياة...
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"إل جي" تطرح أجهزة كمبيوتر "LG Gram" بأسعار تبدأ من 999 دولارا

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المصدر: لارا ثابت -إرم نيوز

أعلنت شركة ”إل جي“ الكورية الجنوبية، عن إصدار حديث لأجهزة الكمبيوتر المحمول ”LG Gram“ خلال فعاليات معرض CES للعام 2021، والتي تأتي بتصميم نحيف وخفيف الوزن، وتدعم معايير Intel Evo، التي تؤكد على عمر أطول للبطارية، مع شحن سريع.

واليوم السبت، طرحت الشركة الطرازات القياسية 14 و16 و17 بوصة للبيع في الولايات المتحدة، حيث يبدأ سعر Gram مقاس 14 بوصة المزود بمعالج Intel من الجيل الحادي عشر Tiger Lake i3 بـ999 دولارا ويزن 999 جراما فقط، كما يأتي بقدرة بطارية 72 واط.

كما تتميز أجهزة LG Gram لهذا العام بتصميم نحيف للإطارات في الاتجاهات الأربعة للشاشة، وتأتي جميع الطرازات الجديدة مع شاشات عرض مقاس 16:10 ووحدات معالجة رسومات Iris Xe، كما أنها مزودة بذاكرة وصول عشوائي 8/16 غيغابايت LPDDR4x و NVMe SSDs التي تصل إلى 2 تيرابايت على أغلى طراز 17 بوصة والذي يكلف 1799 دولارا.

كما يتميز الطراز مقاس 17 بوصة بلوحة IPS بدقة 2560 × 1600 بكسل، وبطارية 80 واط، لعمر شحن يصل إلى 19.5 ساعة، على الرغم من حجمه الكبير، ويزن الكمبيوتر المحمول 1.35 كجم وهو صغير جدا لهذا الحجم، وجميع طرازات Gram الجديدة متوافقة مع MIL-STD-810G، كما تدعم الأجهزة مسح بصمات الأصابع، واتصال Wi-Fi 6 ولوحات مفاتيح بإضاءة خلفية.

وتأتي الإصدارات المميزة بتصميم 2 في 1 مقاس 14 و16 بوصة، مع دعم stylus Wacom AES 2.0، وسيطرح للبيع في منتصف مارس/آذار .

وتم تعيين سعر التجزئة للطراز 14 بوصة القابل للتحويل عند 1699 دولارا أمريكيا، بينما سيبلغ سعر التجزئة 16 بوصة 1999 دولارا.

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