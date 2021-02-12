سجن مسعف بريطاني استغل وظيفته للتحرش واغتصاب مرضى

حكمت محكمة بريطانية على مسعف بريطاني، اغتصب مريضة في منزلها واعتدى جنسياً على أخرى في سيارة الإسعاف، بالسجن لمدة 21 عاماً.

واستغل المسعف البريطاني أندرو ويلر (46 عامًا) طبيعة عمله لاستغلال ضحاياه المستضعفين، حيث ظن أن مكانته كمسعف ستحميه من عواقب أفعاله المخلة والصادمة.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، في عام 2018 تم استدعاء أندرو لمساعدة امرأة منهارة في كامبريدج شاير، وعندما وصل أصبح من الواضح أن المرأة، التي كانت في منزل صديقتها، كانت في حالة سكر، وأرسل ويلر مسعفين آخرين بعيدا وأكد لهما أن كل شيء تحت السيطرة، ثم قاد المرأة إلى منزلها حيث اغتصبها وهي فاقدة الوعي.

وفي حادث منفصل في عام 2010، اعتدى أندرو جنسياً على مريضة في مؤخرة سيارة الإسعاف وهي تعاني من الاختناق بسبب الحساسية المفرطة، ولذلك لم تستطع مقاومته، وخلال التحقيقات اتضح أن أندرو قد اغتصب نفس السيدة في عام 2009، خارج نطاق عمله.

كما أُدين ويلر بتهمتي اعتداء جنسي على فتاة دون سن 13 عاماً، غير مرتبطة بعمله، بين ديسمبر 2013 ومايو 2014.

وبعد إدانته، حكمت المحكمة على أندرو بالسجن 13 عاما لجريمة الاغتصاب، و10 سنوات لجريمة الاعتداء الجنسي، و6 سنوات أخرى لجريمة الاغتصاب الثانية، و30 شهرا لتهمة التحرش الثانية، و 3 سنوات للاعتداء على قاصر، ليكون إجمالي السنوات التي من المقرر أن يقضيها في السجن 21 عاما؛ لأن بعض الأحكام ستتم بالتزامن معا.

من جانبه، قال القاضي ماثيو لوي: إن ويلر ”كان متعجرفا ويعتقد أنه يتمتع بالحصانة بسبب عمله كمسعف، ولم يشعر بالندم، مما يثبت أنه مفترس جنسي ومتلاعب، ومستعد لاستغلال نقاط ضعف ضحايا من أجل إشباع رغباته الخاصة، والآن أود إعلام الضحايا بأن العدالة قد تحققت“.