القبض على سعودي خمسيني وضع عبوة غاز داخل غرفة صراف آلي (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على أحد الأشخاص بعد قيامه بوضع أنبوبة غاز داخل غرفة صراف آلي تابعة لأحد البنوك.
وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية عبر حسابها في ”سناب شات“، فإن بلاغا ورد إلى الجهات الأمنية عن قيام شخص بوضع أنبوبة غاز داخل غرفة صراف آلي لأحد البنوك، ومن ثم قام بفتحها قبل أن يغادر إلى جهة غير معلومة.
وأسفرت التحقيقات عن الوصول إلى المتهم، حيث تبين أنه مواطن في العقد الخامس من العمر، وتم ضبطه، وأقر بما نسب إليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
ولم يتم الكشف عن سبب قيام المتهم بوضع أنبوبة غاز داخل غرفة الصراف الآلي.