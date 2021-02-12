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القبض على سعودي خمسيني وضع عبوة غاز...
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القبض على سعودي خمسيني وضع عبوة غاز داخل غرفة صراف آلي (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على أحد الأشخاص بعد قيامه بوضع أنبوبة غاز داخل غرفة صراف آلي تابعة لأحد البنوك. وبحسب ما

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المصدر: فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض في المملكة العربية السعودية القبض على أحد الأشخاص بعد قيامه بوضع أنبوبة غاز داخل غرفة صراف آلي تابعة لأحد البنوك.

وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية عبر حسابها في ”سناب شات“، فإن بلاغا ورد إلى الجهات الأمنية عن قيام شخص بوضع أنبوبة غاز داخل غرفة صراف آلي لأحد البنوك، ومن ثم قام بفتحها قبل أن يغادر إلى جهة غير معلومة.

وأسفرت التحقيقات عن الوصول إلى المتهم، حيث تبين أنه مواطن في العقد الخامس من العمر، وتم ضبطه، وأقر بما نسب إليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ولم يتم الكشف عن سبب قيام المتهم بوضع أنبوبة غاز داخل غرفة الصراف الآلي.

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القبض على سعودي خمسيني وضع عبوة غاز...
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مصر.. مسؤولة حكومية تطلق اسم زوجها وأقاربها على شوارع جديدة بالقليوبية

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المصدر: محمد عبدالله- إرم نيوز

فتحت الجهات المعنية في مصر، تحقيقا مع مسؤولة؛ في أعقاب إطلاقها اسم  زوجها وأشقائها الثلاثة وحماتها وأقاربها على الشوارع الجديدة بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، شمال البلاد، بعد أن تم تكليفها من قبل المحافظة بتسمية شوارع المدينة الجديدة.

وكانت البداية مع انتشار معلومات عن الواقعة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وعمل جروبات لفضح الأمر على صفحات السوشيال ميديا، حتى وصل الأمر للجهات المعنية.

وعلى إثر هذه الضجة، أعلن هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب المسؤولة على مجلس مدينة كفر شكر للتحقيق فيها.

وأكد رفعت في تصريحات صحفية، أنه أحال الواقعة لمحافظ القليوبية، والذي بدوره أحالها للشؤون القانونية للفصل بها، مشيرا إلى أن الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع؛ منعا للواسطة والمحسوبية.

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