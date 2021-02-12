نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

منوعات

القبض على 3 أشخاص بالأردن حاولوا ال...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

القبض على 3 أشخاص بالأردن حاولوا الاحتيال على بنك بـ 26 مليون يورو

ألقت الأجهزة الأمنية في الأردن القبض على 3 أشخاص حاولوا الاحتيال على أحد البنوك بمبلغ 26 مليون يورو. ووفق وكالة أنباء سرايا، فقد تلقت مكافحة الجرائم

+A -A
المصدر: فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في الأردن القبض على 3 أشخاص حاولوا الاحتيال على أحد البنوك بمبلغ 26 مليون يورو.

ووفق وكالة أنباء سرايا، فقد تلقت مكافحة الجرائم الإلكترونية، بلاغا من أحد البنوك حول ورود رسالة إلكترونية للبنك تطالبه بتسديد قيمة كفالة بنكية لإحدى الشركات تبلغ 26 مليون يورو، فيما أرفقت الرسالة بكفالة بنكية موقعة ومختومة من البنك.

وإثر تحريات، وتتبع الرسالة الإلكترونية والتأكد من كافة المعلومات الواردة فيها بالتعاون مع إدارة البنك، تبين أن ما قدم من وثائق في الرسالة مزور وغير صحيح، وأن أشخاصا مجهولين حاولوا تنفيذ عملية الاحتيال بتلك الطريقة.

وبعد تحقيقات تم تحديد هوية 3 أشخاص اشتركوا سويا في محاولة الاحتيال، وجرى إلقاء القبض عليهم وجار إحالتهم إلى القضاء.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

القبض على 3 أشخاص بالأردن حاولوا ال...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

مصر.. مسؤولة حكومية تطلق اسم زوجها وأقاربها على شوارع جديدة بالقليوبية

+A -A
المصدر: محمد عبدالله- إرم نيوز

فتحت الجهات المعنية في مصر، تحقيقا مع مسؤولة؛ في أعقاب إطلاقها اسم  زوجها وأشقائها الثلاثة وحماتها وأقاربها على الشوارع الجديدة بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، شمال البلاد، بعد أن تم تكليفها من قبل المحافظة بتسمية شوارع المدينة الجديدة.

وكانت البداية مع انتشار معلومات عن الواقعة بين رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وعمل جروبات لفضح الأمر على صفحات السوشيال ميديا، حتى وصل الأمر للجهات المعنية.

وعلى إثر هذه الضجة، أعلن هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، إحالة واقعة تسمية شوارع بأسماء أقارب المسؤولة على مجلس مدينة كفر شكر للتحقيق فيها.

وأكد رفعت في تصريحات صحفية، أنه أحال الواقعة لمحافظ القليوبية، والذي بدوره أحالها للشؤون القانونية للفصل بها، مشيرا إلى أن الإدارة الهندسية أوصت بتسمية الشوارع باسم أقدم شخص موجود بالشارع؛ منعا للواسطة والمحسوبية.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play