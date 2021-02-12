القبض على 3 أشخاص بالأردن حاولوا الاحتيال على بنك بـ 26 مليون يورو

ألقت الأجهزة الأمنية في الأردن القبض على 3 أشخاص حاولوا الاحتيال على أحد البنوك بمبلغ 26 مليون يورو.

ووفق وكالة أنباء سرايا، فقد تلقت مكافحة الجرائم الإلكترونية، بلاغا من أحد البنوك حول ورود رسالة إلكترونية للبنك تطالبه بتسديد قيمة كفالة بنكية لإحدى الشركات تبلغ 26 مليون يورو، فيما أرفقت الرسالة بكفالة بنكية موقعة ومختومة من البنك.

وإثر تحريات، وتتبع الرسالة الإلكترونية والتأكد من كافة المعلومات الواردة فيها بالتعاون مع إدارة البنك، تبين أن ما قدم من وثائق في الرسالة مزور وغير صحيح، وأن أشخاصا مجهولين حاولوا تنفيذ عملية الاحتيال بتلك الطريقة.

وبعد تحقيقات تم تحديد هوية 3 أشخاص اشتركوا سويا في محاولة الاحتيال، وجرى إلقاء القبض عليهم وجار إحالتهم إلى القضاء.