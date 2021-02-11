هيئة مكافحة الفساد توقف 65 سعوديا ومقيما في قضايا جنائية وإدارية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن مباشرتها ما لا يقل عن 490 جولة تفتيشية، انتهت بفتح تحقيق مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية.

وأكدت الهيئة في بيان لها عبر حسابها في موقع ”تويتر“، إيقاف 65 سعوديًا ومقيمًا، منهم 48 موظفًا من وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك لتورطهم بتهم تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وأكدت الهيئة، أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.