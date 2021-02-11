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هيئة مكافحة الفساد توقف 65 سعوديا و...
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هيئة مكافحة الفساد توقف 65 سعوديا ومقيما في قضايا جنائية وإدارية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن مباشرتها ما لا يقل عن 490 جولة تفتيشية، انتهت بفتح تحقيق مع 411 متهمًا في قضايا

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن مباشرتها ما لا يقل عن 490 جولة تفتيشية، انتهت بفتح تحقيق مع 411 متهمًا في قضايا جنائية وإدارية.

وأكدت الهيئة في بيان لها عبر حسابها في موقع ”تويتر“، إيقاف 65 سعوديًا ومقيمًا، منهم 48 موظفًا من وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، البيئة والمياه والزراعة، إضافة إلى رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك لتورطهم بتهم تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وأكدت الهيئة، أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

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هيئة مكافحة الفساد توقف 65 سعوديا و...
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العراق.. 3 أشقاء يقتلون والدهم بسبب الميراث

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المصدر: فريق التحرير

أوقفت الأجهزة الأمنية في العاصمة العراقية بغداد، ثلاثة أشقاء قتلوا والدهم بسبب خلاف على الميراث.

وبحسب بيان وزارة الداخلية العراقية عبر حسابها في ”فيسبوك“، فقد ادعى الأبناء أن والدهم أقدم على الانتحار، إلا أن شكوكا في وجود شبهة جنائية استدعت فتح التحقيق مجددا بقضية وفاة المجني عليه.

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وحامت الشبهات حول الأبناء الثلاثة، الذين يسكنون مع والدهم، فتم القبض عليهم، وبمواجهتم في التحقيقات، أقروا بأنهم اتفقوا واشتركوا في قتل والدهم، بسبب خلافات معه على الميراث وحصصهم منه.

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