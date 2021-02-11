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الكويت.. اكتشاف عمليتي تزوير شهادات...
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الكويت.. اكتشاف عمليتي تزوير شهادات هندسية

أعلن رئيس جمعية المهندسين في دولة الكويت فيصل العتل عن اكتشاف عمليتي تزوير شهادات هندسية، متهم فيهما 5 أشخاص من الجنسية الهندية. وبحسب صحيفة "القبس" المحلية،

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المصدر: فريق التحرير

أعلن رئيس جمعية المهندسين في دولة الكويت فيصل العتل عن اكتشاف عمليتي تزوير شهادات هندسية، متهم فيهما 5 أشخاص من الجنسية الهندية.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، فقد أوضح ”العتل“ أن ”التزوير شمل توقيعه الشخصي وأختام الجمعية، إضافة إلى المستندات ذاتها“.

وبين رئيس جمعية المهندسين أن الربط الإلكتروني بين الجمعية والجهات ذات العلاقة بالمهندسين، سواء القوى العاملة أو الشركات التي يعمل بها المتهمون، كشف عملية التزوير.

ووفقا للمعلومات المتوافرة، فإن ثلاثة من المتهمين الخمسة غادروا البلاد، بينما أحيل المتهمان الآخران إلى النيابة.

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الكويت.. اكتشاف عمليتي تزوير شهادات...
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شاهدتها وهي تغرق.. القبض على أم عراقية رمت طفلتها في النهر

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المصدر: بغداد- إرم نيوز 

ألقت الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على أم أغرقت طفلتها البالغة من العمر عامين فقط، في آب/أغسطس من العام الماضي، في أحد الأنهار بمحافظة ميسان جنوبي البلاد.

وتعود تفاصيل القضية بحسب بيان للشرطة، إلى تاريخ 17-8-2020، حيث ورد بلاغ يفيد برمي الطفلة (م.ح.ك) من قضاء الكحلاء، وإغراقها في أحد أنهار محافظة ميسان.

وأوضح البيان، أن فريق التحقيق المكلف بكشف تفاصيل الجريمة، تمكن من إلقاء القبض على الأم التي القت بطفلتها بالنهر.

وأشار البيان، إلى أن أم الطفلة اعترفت بقيامها برمي طفلتها بنهر قريب من منزلها، وشاهدتها وهي تفارق الحياة غرقًا.

 

 

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