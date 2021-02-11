الكويت.. اكتشاف عمليتي تزوير شهادات هندسية

أعلن رئيس جمعية المهندسين في دولة الكويت فيصل العتل عن اكتشاف عمليتي تزوير شهادات هندسية، متهم فيهما 5 أشخاص من الجنسية الهندية.
وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، فقد أوضح ”العتل“ أن ”التزوير شمل توقيعه الشخصي وأختام الجمعية، إضافة إلى المستندات ذاتها“.
وبين رئيس جمعية المهندسين أن الربط الإلكتروني بين الجمعية والجهات ذات العلاقة بالمهندسين، سواء القوى العاملة أو الشركات التي يعمل بها المتهمون، كشف عملية التزوير.
ووفقا للمعلومات المتوافرة، فإن ثلاثة من المتهمين الخمسة غادروا البلاد، بينما أحيل المتهمان الآخران إلى النيابة.