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السعودية.. شرطة الرياض تقبض على فتا...
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السعودية.. شرطة الرياض تقبض على فتاة تحرشت بطفلة (فيديو)

ألقت الشرطة السعودية في الرياض، مساء اليوم الأربعاء، القبض على فتاة سعودية عشرينية ظهرت في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتحرش بطفلة .

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المصدر: فريق التحرير

ألقت الشرطة السعودية في الرياض، مساء اليوم الأربعاء، القبض على فتاة سعودية عشرينية ظهرت في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتحرش بطفلة .

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنه وإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها.

وأكد الضابط الأمني أن ما قامت به الفتاة يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية“.

وأضاف الكريديس أنه جرى توقيف الفتاة، واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وتمت إحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها، بحسب ما نشرته ”جريدة الرياض“.

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السعودية.. شرطة الرياض تقبض على فتا...
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جرحى بإطلاق نار داخل عيادة في الولايات المتحدة‎

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المصدر: ا ف ب

فتح مسلح النار يوم الثلاثاء في عيادة في ولاية مينيسوتا الأمريكية موقعا عددا من الجرحى كما ألقيت عبوة على المبنى وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة ”ستار تريبيون“ إن الشرطة اعتقلت مشتبها به دون أن تذكر ما إذا كان هذا الشخص مطلق النار.

وأعلن الشرطيون الفدراليون في سانت بول عاصمة مينيسوتا في تغريدة، أنهم يتوجهون إلى المكان بعد معلومات تحدثت عن ”شخص يطلق النار“.

وذكرت الصحيفة أن شخصا إلى خمسة أشخاص أصيبوا بجروح. وبعد نصف ساعة انفجرت عبوة ناسفة ما أدى إلى إجلاء الطاقم الطبي من العيادة.

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