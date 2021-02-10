السعودية.. شرطة الرياض تقبض على فتاة تحرشت بطفلة (فيديو)

ألقت الشرطة السعودية في الرياض، مساء اليوم الأربعاء، القبض على فتاة سعودية عشرينية ظهرت في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتحرش بطفلة .

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إنه وإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر من خلاله تحرش فتاة بطفلة، وقيامها بتوثيق ذلك ونشره عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتها والقبض عليها.

شرطة #الرياض تعلن القبض على #المتحرشة_بالطفلة وهي مواطنة في العقد الثاني من العمرhttps://t.co/NBL68Krw0s pic.twitter.com/3AKDJuxkZ3 — جـ ر يـ د ة ا لـ ر يـ ا ض (@AlRiyadh) February 10, 2021

وأكد الضابط الأمني أن ما قامت به الفتاة يعد مخالفة لنظامي مكافحة جريمة التحرش، ومكافحة جرائم المعلوماتية“.

وأضاف الكريديس أنه جرى توقيف الفتاة، واتخذت بحقها كافة إجراءات الاستدلال الأولية، وتمت إحالتها إلى فرع النيابة العامة المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها، بحسب ما نشرته ”جريدة الرياض“.