نتائج بحث مقترحة

%s

عرض كل النتائج

منوعات

مصر.. إحالة طبيب الأسنان المتحرش با...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

مصر.. إحالة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال إلى الجنايات

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة طبيب الأسنان باسم سمير، والمعروف إعلاميا بـ"الطبيب المتحرش"، إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة التحرش وهتك عرض 4 رجال

+A -A
المصدر: فارس سالم - إرم نيوز

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة طبيب الأسنان باسم سمير، والمعروف إعلاميا بـ“الطبيب المتحرش“، إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة التحرش وهتك عرض 4 رجال بالقوة، بينهم الفنان المصري عباس أبو الحسن.

وقالت النيابة في بيان، إنها أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير ”الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية“ بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير ”الإدارة العامة للمساعدات الفنية“ بشأن فحص هاتفه، وما تبين ”للنيابة العامة“ باطلاعها على هذا الهاتف.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من 5 أشخاص، في شهر سبتمبر من العام الماضي، ضدَّ طبيب أسنان؛ لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، وبعدما استمعت النيابة إلى شهاداتهم، واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليلٍ فني ضدَّ المتهم، أمرت بضبطه وإحضاره.

و قبض على الطبيب المصري، في 25 يناير الماضي، وتم استجوابه بشأن ما وُجه إليه من أدلة فنية قدمها المجني عليهم ضده.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه خلال التحقيقات عثرت في هاتفه المحمول على أدلة فنية أخرى تعزز الاتهام المنسوب إليه، موضحة أنه أقر في الاعترافات بأنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية.

وبحسب النيابة، فإن الطبيب قال إن هذا الاضطراب، وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه، فإنه زين له ارتكاب سلوك خاطئ.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم حينها 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وفحص الأدلة المتوافرة ضده فنيا.

وتعود الواقعة إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي ملف واقعة اتهام طبيب أسنان شهير بالتحرش بالرجال إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووقتها علّق الفنان المصري عباس أبو الحسن، على الواقعة، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ للتحقيق الفوري ضد المشكو بحقه المعتاد على التحرش لعقود طويلة، منوها بأن المطرب المصري تميم يونس كان من بين من قدموا البلاغ معه.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

مصر.. إحالة طبيب الأسنان المتحرش با...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

هل تزيح اجتماعات الغردقة العوائق الدستورية أمام السلطة الجديدة في ليبيا؟

+A -A
المصدر: عبدالعزيز الرواف - إرم نيوز

تشهد الساحة الليبية تطورات متسارعة منذ إعلان نتائج الاقتراع حول السلطة التمهيدية الجديدة والتي ستقود البلاد لفترة قصيرة حتى موعد إجراء الانتخابات، واختيار رئيس وبرلمان جديد للبلاد.

ويرى محللون أنه ”ستكون هناك تغيرات في كثير من المعطيات، وفي بعض الآليات الخاصة بهذه المرحلة، وتحديدا فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي تستند عليها السلطة الجديدة“.

وقال مصدر من داخل اللجنة الدستورية التابعة لملتقى الحوار الليبي، إن ”القاعدة الدستورية الني ستسير عليها السلطة الجديدة في المرحلة التمهيدية، والتي سيتم فيها وضع أسس وشروط الانتخابات القادمة ستكون جاهزة قريبا، وهذه القاعدة الجديدة لا علاقة لها بمسألة الاستفتاء على مشروع الدستور التي طرحت سابقا“.

وأضاف المصدر لـ“إرم نيوز“، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن ”اجتماع الغردقة الحالي يأتي بعد أن اتفقت البعثة الأممية مع أعضاء اللجنة القانونية في جنيف، على تقليص المقترحات الـ7 بخصوص الانتخابات، إلى نقطتين لتقديمهما لملتقى الحوار السياسي لإجراء الانتخابات“، لافتا إلى أنه ”في حال تمكنت اللجنة الدستورية، من إجراء الاستفتاء في موعد لا يؤثر على الانتخابات، فسيتم الاستفتاء على الدستور“.

وبحسب المحلل السياسي محمود العمامي فإن ”أهم ما يعترض السلطة الجديدة، هو القاعدة الدستورية التي يجب أن تسير عليها، لتحقيق أهم التحديات أمام السلطة المتمثلة في إيجاد أداة لجمع مؤسسات الدولة، والعمل في كل بقاع ليبيا، والسيطرة على المسلحين خارج مؤسسات الدولة“.

وقال العمامي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إن ”اجتماع اللجنة الدستورية التابعة لملتقى الحوار الليبي بمدينة الغردقة المصرية، سيناقش هذه الآلية، وكيفية إيجاد مخرج، من حالة عدم التوافق حول مسودة الدستور الجديدة، والتي تحتاج لوقت طويل في حالة إقرار مسألة الاستفتاء حولها“.

وبين أن ”خلافات كثيرة حول المسودة، خاصة من إقليم برقة، وكذلك الأقليات العرقية، مثل الأمازيغ والتبو والطوارق، قد تعيق إقرار هذا الدستور بمجمله، وهو ما يؤثر على انتخابات كانون الثاني/ ديسمبر، وعمل السلطة الحالية“.

ويقول الخبير الدستوري عبدالمنعم اليسير، لـ“إرم نيوز“ إن ”إشكالية القاعدة الدستورية، تظل عائقا مهما أمام السلطة الجديدة، فإذا لم توجد قاعدة واضحة وسليمة، ولا تجد معارضة من أغلبية الليبيين، مثل مسوّدة الدستور الجديدة، يمكن للسلطة الجديدة، الانطلاق على قاعدة قوية لتحقيق ما أوجدت هذه السلطة من أجله“.

ونقل اليسير عن مصدر من اللجنة الدستورية المجتمعة الآن بمصر، أن ”أهم ما سيناقشه المجتمعون من مجلس النواب ومجلس الدولة، ومفوضية الانتخابات، وعدد من خبراء القانون الدستوري، وممثلين من بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، واللجنة المصرية المكلفة بالملف الليبي، هو كيفية إيجاد قاعدة دستورية مؤقتة، لتسير عليها السلطة التمهيدية، استغلالا للوقت وتسهيل مهام السلطة الجديدة“.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play