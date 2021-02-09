مصر.. إحالة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال إلى الجنايات

قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة طبيب الأسنان باسم سمير، والمعروف إعلاميا بـ“الطبيب المتحرش“، إلى محكمة الجنايات؛ بتهمة التحرش وهتك عرض 4 رجال بالقوة، بينهم الفنان المصري عباس أبو الحسن.

وقالت النيابة في بيان، إنها أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، وما ثبت بتقرير ”الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية“ بشأن فحص بعض المقاطع المصورة له، وما ثبت بتقرير ”الإدارة العامة للمساعدات الفنية“ بشأن فحص هاتفه، وما تبين ”للنيابة العامة“ باطلاعها على هذا الهاتف.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من 5 أشخاص، في شهر سبتمبر من العام الماضي، ضدَّ طبيب أسنان؛ لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة، وبعدما استمعت النيابة إلى شهاداتهم، واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليلٍ فني ضدَّ المتهم، أمرت بضبطه وإحضاره.

و قبض على الطبيب المصري، في 25 يناير الماضي، وتم استجوابه بشأن ما وُجه إليه من أدلة فنية قدمها المجني عليهم ضده.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه خلال التحقيقات عثرت في هاتفه المحمول على أدلة فنية أخرى تعزز الاتهام المنسوب إليه، موضحة أنه أقر في الاعترافات بأنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية.

وبحسب النيابة، فإن الطبيب قال إن هذا الاضطراب، وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه، فإنه زين له ارتكاب سلوك خاطئ.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم حينها 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وفحص الأدلة المتوافرة ضده فنيا.

وتعود الواقعة إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي ملف واقعة اتهام طبيب أسنان شهير بالتحرش بالرجال إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووقتها علّق الفنان المصري عباس أبو الحسن، على الواقعة، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ للتحقيق الفوري ضد المشكو بحقه المعتاد على التحرش لعقود طويلة، منوها بأن المطرب المصري تميم يونس كان من بين من قدموا البلاغ معه.