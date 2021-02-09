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"الاستئناف" الكويتية تبرئ مصريا من...
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"الاستئناف" الكويتية تبرئ مصريا من تهمة اختراق حساب "كونا" على تويتر

برأت محكمة الاستئناف في الكويت، وافدًا مصريًا، من تهمة اختراق حساب وكالة الأنباء الرسمية (كونا) على موقع تويتر. وذكرت صحيفة "الراي" المحلية، الثلاثاء، أن

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المصدر: فريق التحرير

برأت محكمة الاستئناف في الكويت، وافدًا مصريًا، من تهمة اختراق حساب وكالة الأنباء الرسمية (كونا) على موقع تويتر.

وذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية، الثلاثاء، أن المحكمة ”ألغت حكم الحبس 7 أعوام، الصادر من محكمة أول درجة بحق الوافد المصري، بعد تبرئته من تهمة ”اختراق الوكالة، ونشر خبر عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت”.

وكان جهاز أمن الدولة، قد أحال المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه، بعد الاشتباه به في حادثة اختراق حساب ”كونا“، ونشر أخبار ”كاذبة“.

يذكر أن خبرًا، بثته وكالة الأنباء الكويتية في مطلع يناير 2020، على لسان وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، يتعلق ”بنية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام“، لكن تبيّن أنه عارٍ عن الصحة، وأن حساب ”كونا“ قد تم اختراقه.

وقد قامت الوكالة الرسمية بحذف الخبر من حسابها في ”تويتر“ بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية، وقنوات فضائية عربية ودولية.

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"الاستئناف" الكويتية تبرئ مصريا من...
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التحريات تدين ثلاثة مشاهير كويتيين بجريمة غسيل الأموال

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المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

كشفت صحيفة كويتية عن تسلم النيابة العامة تقرير إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل بشأن القضية المعروفة إعلاميا بـ ”غسيل أموال المشاهير”، بعد نحو خمسة أشهر من التدقيق وإعداد التقرير.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر مطلعة قولها ”إن قضية المشاهير قطعت شوطاً كبيراً وأصبحت في مراحلها النهائية بعد تسلم النيابة العامة تقارير الجهات المعاونة، وهي: وزارة التجارة، إدارة الخبراء، جهاز أمن الدولة“.

وأوضحت المصادر ”أن التحريات والتقارير التي سُلِّمت إلى النيابة، أطاحت بثلاثة متهمين من المشاهير في جرائم غسيل أموال منظمة“.

وأضافت ”أن هناك مجموعة ثانية من المشاهير قد تُوجَّه إليها تهمة إعلان من دون ترخيص، ومجموعة أخرى قد يكون وارداً حفظ قضاياهم“.

وأكدت المصادر ”أن بعض الملفات أصبحت جاهزة وأخرى لم تحسم بشكل نهائي من قبل النيابة العامة، التي من المحتمل مواجهتها لعدد من المتهمين خلال الأيام القليلة القادمة“.

ولم تورد المصادر أسماء المشاهير المحتمل إدانتهم وفقاً للتحريات، إلا أنه تمت الإشارة إلى بعض الأسماء من قبل حساب ”شاهين“ في ”انستغرام“ الذي اعتاد نشر أخبار قضايا المشاهير وغسيل الأموال والتطرق إلى أسماء المتهمين بشكل مباشر.

 

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وقال الحساب ”إن الوضع القانوني لكل من المشاهير يعقوب بوشهري ومشاري بويابس ودانة طويرش، خطير، وقد تتم إدانتهم وإحالتهم إلى المحاكمة“، وهي معلومات لا يمكن لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشفت مصادر عن ورود تقارير حاسمة بشأن قضية غسيل أموال المشاهير إلى النيابة العامة، واتضاح إدانة 6 منهم بالأدلة القطعية.

وقالت المصادر آنذاك ”إنه من المتوقع أن تترافع النيابة العامة ضد هؤلاء المشاهير باعتبار أن قضية غسيل الأموال تمس سمعة الكويت الدولية“.

وبدأت القضية قبل عدة أشهر، حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، ليتم بناء على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت، والدراجات المائية التي يملكونها.

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