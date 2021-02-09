"الاستئناف" الكويتية تبرئ مصريا من تهمة اختراق حساب "كونا" على تويتر

برأت محكمة الاستئناف في الكويت، وافدًا مصريًا، من تهمة اختراق حساب وكالة الأنباء الرسمية (كونا) على موقع تويتر.

وذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية، الثلاثاء، أن المحكمة ”ألغت حكم الحبس 7 أعوام، الصادر من محكمة أول درجة بحق الوافد المصري، بعد تبرئته من تهمة ”اختراق الوكالة، ونشر خبر عن انسحاب القوات الأمريكية من الكويت”.

بعد مرافعة المحامي زيد خلف العنزي :

محكمة الاستئناف تبرئ مصري من اختراق موقع كونا واذاعة أخبار كاذبة وبث خبر انسحاب القوات الامريكية من الكويت وتلغي حكم السجن 7 سنوات@ZaidkhalafLaw pic.twitter.com/mF6RbvYH4I — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) February 9, 2021

وكان جهاز أمن الدولة، قد أحال المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معه، بعد الاشتباه به في حادثة اختراق حساب ”كونا“، ونشر أخبار ”كاذبة“.

يذكر أن خبرًا، بثته وكالة الأنباء الكويتية في مطلع يناير 2020، على لسان وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور، يتعلق ”بنية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام“، لكن تبيّن أنه عارٍ عن الصحة، وأن حساب ”كونا“ قد تم اختراقه.

وقد قامت الوكالة الرسمية بحذف الخبر من حسابها في ”تويتر“ بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية، وقنوات فضائية عربية ودولية.